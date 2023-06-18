Стало известно, какую рекомендацию от ПАСЕ получит МОК по России на Олимпиаде-2024

Член украинской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Евгения Кравчук рассказала, что на пленарной сессии будет рассматриваться резолюция по недопуску российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2024 в Париже. По словам Кравчук, вероятно, эту рекомендацию не допустить российских и белорусских спортсменов получит Международный олимпийский комитет.

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Кравчук отметила, что предыдущий драфт резолюции уже наполнен сильными формулировками.

"Прибыла в Страсбург на июньскую пленарную сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы. Впереди важная для Украины неделя. Есть серьезная задача – проведение дебатов по срочной процедуре и принятии резолюции относительно неучастия российских и белорусских атлетов на Олимпиаде-2024 в Париже, которую готовит Комитет ПАСЕ по культуре, образованию, медиа и спорту, который представляю я", – написала Кравчук у себя в Facebook.

Напомним, что 28 марта МОК выпустил рекомендации по допуску россиян и белорусов к международным турнирам, заявив, что решение об участии этих спортсменов на Играх в Париже будет принято за год до старта ОИ. Олимпиада-2024 во Франции начнется 26 июля.

Несколько дней назад в сети появились критерии, по которым МОК допустит Россию и Беларусь на Олимпийские игры-2024.

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