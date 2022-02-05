Стало известно, как на самом деле выглядела "антироссйская провокация" от Украины на ОИ-2022

Президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Глывинский рассказал, что случилось с российским комментатором Дмитрием Губерниевым и "человеком в украинской куртке". 4 февраля Губерниев выложил видео, на котором оскорбляет мужчину, одетого в форму сборной Украины и назвал ситуацию "провокацией".

Оказалось, что этим мужчиной является член Американской ассоциации защиты прав человека (AIPS) Ли Рини. Рини – этнический канадец, уже 10 лет живущий в Украине и пишущий для англоязычных украинских изданий.

Глывинский объяснил, что Рини ранее осадил какого-то представителя российского СМИ, который задавал политические вопросы нашим фигуристам в микст-зоне. После этого Губерниев решил таким образом отомстить Ли.

Видео дня

"В том, что эта провокация сомнения ни одного нет, поскольку было заметно, что коллеги известного своими откровенными оскорбительными высказываниями в эфире и вне его Губерниева, снимали ситуацию на видео раньше времени. И, как выяснилось, эта выходка стала ответом на ранее возникшую в микст-зоне ситуацию после соревнований фигуристов.

Глывинский обратил внимание, что на видео четко слышны англоязычные матерные слова в сторону украинского журналиста,

"Наш коллега решил не отвечать на никчемное поведение этого, с позволения сказать, представителя СМИ, который уже не впервые нарушил и журналистскую, и общечеловеческую этику", – написал Глывинский в Facebook.

Стоит отметить, что в полуфинале чемпионата Европы по футзалу-2022 между Украиной и Россией телеканал "Матч ТВ" выключил оригинальную звуковую дорожку. Такое решение было принято вещателем, чтобы заглушить кричалки украинских фанатов в адрес президента страны-агрессора Владимира Путина.

Также видео с торжественной церемонии открытия Олимпиады-2022, на котором президент России Владимир Путин якобы спит, стало предметом бурного обсуждения в соцсетях. Пользователи высмеяли главу РФ в фотожабах.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.