'Стала предателем!' Чемпион ОИ из РФ назвал больной на голову Пугачеву за поддержку украинцев

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал больной на голову эстрадную певицу Аллу Пугачева, которая осудила военное вторжение России в Украину. Бывшего биатлониста особо возмутила реакция артистки на чудовищный ракетный удар по городам нашей страны в понедельник, 8 июля, в результате которого погибли 44 человека.

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В комментарии порталу Sport24 77-летний Тихонов призвал власти российского террористического государства признать Пугачеву иноагентом и отобрать у нее имущество. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал певицу предательницей так как она выступает против убийств украинцев.

"Видно, что на Пугачеве сказывается возраст. Кем она была в России и кем стала сейчас? Не все в порядке с головой. Где большая политика, а где Пугачева? Считаю, что если ее признают иноагентом, то это будет правильное решение. Абсолютно согласен с тем, чтобы признать Пугачеву иностранным агентом! Если будет надо поддержать эту инициативу, то я это сделаю. Она была нашей звездой, но стала предателем, а их нигде не уважают! Еще правильно сделают, если заберет замок Пугачевой в Грязях. Она где заработала и вообще платила ли налоги? Пускай вместо замка Пугачевой сделают детский сад или Дом Ветеранов", – в патриотичном угаре заявил Тихонов.

Ранее украинские звезды отреагировали на военное преступление России 8 июля и обратились к миру, в то время как иностранцы призывали объединяться вокруг помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственной думе пригрозили Алле Пугачевой тюремным сроком за ее поддержку украинцев.

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