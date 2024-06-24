Сразу трое атлетов представят Украину на Олимпийских играх-2024 в соревнованиях по брейкингу: кто получил квалификацию

В преддверии в Будапеште финишировал последний квалификационный турнир Olympic Qualifier Series, во время которого атлеты со всего мира боролись за свое право представить уличные культуры на Олимпийских играх 2024 года.

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По результатам турниров по брейкингу золотые путевки на парижскую Олимпиаду получили бигерлз Анна Stefani Пономаренко и Екатерина Kate Павленко и бибой Олег Kuzya Кузнецов. Они вошли в 10 лучших бигерлз и 8 лучших бибоев мира. Атлеты будут представлять Украину в борьбе за олимпийские медали по брейкингу, который впервые станет частью олимпийских соревнований. Поддерживают Олимпийскую сборную платформы Street Culture & Алгоритм действий и министерство молодежи и спорта Украины.

Анна Stefani Пономаренко родилась в Харькове. Определяющим турниром для Stefani стал отборочный Red Bull BC One, в котором она одержала победу. Даже беременность не стала для Stefani причиной сбавить темп: на третьем месяце она приняла участие в первой квалификации на Олимпиаду в Мадриде, а уже через четыре дня после родов возобновила регулярные тренировки. Stefani успешно выступала на отборочных турнирах к Олимпийским играм в Париже и параллельно выиграла еще несколько престижных соревнований, включая серебро чемпионата Европы.

Екатерина Kate Павленко родилась и выросла в Харькове. Первый громкий триумф Kate за границей состоялся, когда ей было 18 лет, на словацком Outbreak Europe, где получила статус европейской чемпионки. Следующие годы Kate регулярно достигала в них успехов: участвовала в международных батлах во Франции, США, трижды выигрывала украинский турнир BREAKIDZ и еще дважды тот же Outbreak Europe, с которого все началось.

Олег Kuzya Кузнецов родился в Кропивницком. Мировое признание получил благодаря участию в чемпионате мира Unbreakable Bboy Championship в 2016 году. В основной фазе он победил сильных бибоев из США, России, Швеции, а в финале одолел японца Issei со счетом 3:0 и стал "брейкинг-сенсацией". Эта победа открыла для Kuzya новые возможности и придала еще больше уверенности. Через несколько месяцев он торжествовал на Outbreak Europe в Словакии, затем – на Silverback Open в США. Далее – первые места на батлах в Финляндии, Италии, Нидерландах и очередные подиумы на Unbreakable и Outbreak.

Руководителем Олимпийской сборной по брекингу стал популяризатор уличных культур и соучредитель ГО Street Culture Георгий Матюхин, известный в мире брейкинга как бибой Dach. А готовить атлетов к решающим батлам будет Денис Семенихин, известный в брейкинг-сообществе как би.

Дебют брейкинга в Париже состоится в урбан-городке на площади Согласия в конце Игр – 9 и 10 августа 2024 года. За олимпийские медали будут соревноваться 32 спортсмена (16 бибоев и 16 бигерлз) со всего мира. Каждую страну могут представлять максимум четыре участника. Судьи будут оценивать атлетов попарно как соперников.

"Это историческое достижение для украинского брейкинга. На Олимпиаде нашу страну представят три атлета. Для них это мечта и возможность показать себя на самом высоком уровне. Следовательно, и задача максимально амбициозная – бороться за медали. Уверен, нашим бибоям и бигерлз это по силам", – прокомментировал Матюхин.

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