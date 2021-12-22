Спортсменка-красотка Юлия Левченко блеснула в необычном вечернем платье

Привлекательная украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала своих фанатов новыми фотографиями в необычном для спортсменки вечернем наряде. 24-летняя красавица опубликовала снимки в длинном черном платье на своей странице в Instagram.

При этом Юля задалась философским вопросом: "Создает ли женщина платье или же платье создает женщину?"

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Кадры в платье с открытыми плечами и большим разрезом внизу она показала как в цветном, так и в черно-белом вариантах.

И конечно же, Юля на фото вновь порадовала своей лучезарной улыбкой.

Чуть раньше она поделилась яркими кадрами в Киеве. "Солнечно – это о состоянии души, а не о погоде, правда же?", – написала девушка на украинском.

Яркие снимки Левченко оценили десятки тысяч ее поклонников.

Напомним, Левченко – уроженка Бахмута, что в Донецкой области. Является серебряной призеркой чемпионата мира по прыжкам в высоту.

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