Спортсменка-красотка Юлия Левченко блеснула в необычном вечернем платье

Андрей Фоменко
Другие виды спорта
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Спортсменка-красотка Юлия Левченко блеснула в необычном вечернем платье

Привлекательная украинская легкоатлетка Юлия Левченко порадовала своих фанатов новыми фотографиями в необычном для спортсменки вечернем наряде. 24-летняя красавица опубликовала снимки в длинном черном платье на своей странице в Instagram.

Левченко в необычном платье.

При этом Юля задалась философским вопросом: "Создает ли женщина платье или же платье создает женщину?"

Юлия Левченко в черно-белых тонах.
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Кадры в платье с открытыми плечами и большим разрезом внизу она показала как в цветном, так и в черно-белом вариантах.

Веселая Юлия.

И конечно же, Юля на фото вновь порадовала своей лучезарной улыбкой.

Юлия Левченко в платье.

Чуть раньше она поделилась яркими кадрами в Киеве. "Солнечно – это о состоянии души, а не о погоде, правда же?", – написала девушка на украинском.

Левченко в радости.

Яркие снимки Левченко оценили десятки тысяч ее поклонников.

Улыбчивая легкоатлетка.

Напомним, Левченко – уроженка Бахмута, что в Донецкой области. Является серебряной призеркой чемпионата мира по прыжкам в высоту.

Юлия Левченко на стадионе в Португалии.

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