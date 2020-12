"Шахтер" поставил "Реал" на колени, а украинец стал самым сильным человеком в мире. Топ спортивных побед страны-2020

Пандемия коронавируса, которая изрядно подпортила впечатление о 2020-м, отразилась буквально на всех сферах жизни. И спорт не стал исключением. Из-за COVID-19 перенесли Олимпийские игры и Евро-2020 по футболу, а множество соревнований сделали закрытыми для болельщиков. Но даже эти коррективы не помешали украинским спортсменам "зажечь" год своими победами.

Их результаты превзошли все ожидания. Причем, не только в индивидуальных видах спорта, но и в командных, где особенно запомнились победы сборной Украины по футболу и донецкого "Шахтера". Подтвердили свой высокий класс звезда дзюдо Дарья Белодед и теннисистка Элина Свитолина.

Подводя итоги уходящего года, OBOZREVATEL представляет подборку главных побед Украины в спорте.

УКРАИНА – ИСПАНИЯ В ЛИГЕ НАЦИЙ

13 октября на НСК "Олимпийский" произошло историческое событие. Национальная футбольная команда в матче Лиги наций сенсационно обыграла испанцев – 1:0.

Первую победу над трехкратными чемпионами Европы "желто-синим" принес капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков.

Жаль, но этот успех не позволил украинцам сохранить (на данный момент) прописку в дивизионе А турнира из-за "кабинетного" поражения сборной Швейцарии, когда нашим присудили технические 0:3 после решения главврача Люцерна, закрывшего команду на карантин.

БАСКЕТБОЛИСТЫ ВЫШЛИ НА ЧЕ

Украинская сборная досрочно обеспечила себе участие в Евробаскете-2022, который примут Германия, Грузия, Италия и Чехия.

Команда Айнарса Багатскиса обыграла в так называемом пузыре в Словении сборную Австрии – 70:67, и вышла на первенство континента за два тура до завершения квалификационного турнира.

УКРАИНЕЦ – САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК МИРА

24-летний киевлянин Алексей Новиков сенсационно выиграл World’s Strongest Man 2020, который в середине ноября проходил в американской Флориде.

Украинец стал самым молодым атлетом, который добыл титул сильнейшего человека планеты. Он также установил рекорд в становой тяге, подняв штангу весом 537,5 кг.

ДВА ТИТУЛА СВИТОЛИНОЙ

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в скомканном из-за коронавируса сезоне все же сумела выиграть два престижных турнира.

Первая ракетка страны в начале марта победила на турнире в мексиканском Монтеррее, а с возобновлением сезона в сентябре была сильнейшей в Страсбурге.

She's the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆@ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ