''Спасаем своих людей и страну'': чемпионка ОИ из РФ в припадке заговорила об оружии НАТО в центре Москвы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выдала очередную порцию штампов кремлевской пропаганды о войне против Украины. После слов о том, что агрессоры не нападали на нашу страну, трехкратная олимпийская чемпионка рассказала о том, что вторжение 24 февраля призвано защитить людей в РФ и само террористическое государство.

Видео дня

Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Она возмутилась отстранением российских спортсменов от международных турниров и попытками не допустить участие РФ в Олимпаиде-2024, а также придумала угрозу со стороны НАТО.

"Правительства сейчас орут, что они спонсоров нагнут. Собираются министры спорта разных стран и принимают какие-то решения. Ну, вы принимайте решения, которые касаются развития спорта в вашей стране. Почему вы решили залезть в чужой огород и там диктовать какие-то условия? США бомбили Югославию – что, кто-то сказал, что они не поедут на Игры? По американской части вообще можно пройтись, грядка-то серьезная. Нет, мы никаких деяний не совершаем. Мы спасаем своих людей и страну, у которой следующий шаг – угроза НАТО по размещению вооружений практически на Красной площади", – сказала Вяльбе.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили потребовал от Европы извинений и компенсаций "за слезы братьев и сестер в Донбассе" из-за условий допуска спортсменов к международным соревнованиям по лыжным гонкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Александр Легков рассказал о том, что россияне устали выступать без флага и гимна, и выдвинул требование к Международному олимпийскому комитету, "если они хотят, чтобы мы приезжали".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!