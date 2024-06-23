'Совсем что ли дурачок?' Министр спорта РФ заявил о величии России и стал посмешищем

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что количество международных стартов с россиянами вырастет. По словам чиновника, РФ выступала и выступает за честные состязания, а также "за укрепление мира и за установление международного взаимопонимания.

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По словам Дегтярева, с 2020-го по 2023 год российские атлеты приняли участие в 8 тысячах международных соревнований, что говорит о величии страны.

"Мы видим, насколько просела зрелищность и результативность многих международных турниров без участия российских спортсменов. Уверен, что скоро количество соревнований с участием наших спортсменов вновь возрастет. Этого требуют зрители и атлеты других стран", – цитирует Дегтярева "Р-Спорт".

Также чиновник похвастался тем, что Игры БРИКС, которые в РФ пропагандисты называют "альтернативной Олимпиадой", вышли на абсолютно новый уровень.

"На спортивных площадках увидели более 4 500 участников из 86 стран.Самыми многочисленными стали делегации из России и Беларуси, но большие делегации также были из Бразилии, Узбекистана, Киргизии. Россия досрочно выиграла зачет, но представители из 31 страны уедут с медалями", – заявил Михаил Дегтярев.

Российские болельщики не смогли пройти равнодушно мимо такого пассажа своего соотечественника, высмеяв его пафос.

"Миш, ты совсем чтоль дурачок? Табличку видел?" ,"Этого требуют зрители и атлеты других стран" --- Где? Где можно прочитать об этих требованиях? Зрителям по барабану, они и не заметили", "Олимпиаду в Париже вообще никто смотреть не собирается. Инфа сотка", "На коленях приползут, да", "Прямо требуют и ножками топают, вернуть немедленно спортсменов, ух", – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад комментатор Игр БРИКС стал участником большого скандала во время трансляции соревнований по самбо.

Во время выступления российского атлета Кирилла Князькова он назвал его представителем русов и предложил девушкам взять парня на заметку, при этом добавив, что "шмары нам не нужны".

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