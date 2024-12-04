Сотни тысяч долларов: стало известно, сколько Магучих заработала в 2024 году

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих сумела заработать как минимум свыше полумиллиона долларов за 2024 год. 23-летняя днепрянка стала победительницей Игр в Париже, триумфаторкой Бриллиантовой лиги, а также побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет.

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Как подсчитало издание Forbes Украина, Магучих заработала 265 тысяч призовых за свои выступления, львиную долю из которых она получила за "золото" Олимпиады в столице Франции. 125 тыс. долларов спортсменке выплатили из госбюджета, а еще 50 – Международная федерация World Athletics.

За победу в финале Бриллиантовой лиги Ярослава пополнила свой банковский счет на $30 тысяч. Еще 40 украинка выиграла благодаря победам на разных этапах этого турнира. Еще 20 тысяч Магучих заработала за "серебро" чемпионата мира в помещениях и "золото" континентального первенства.

В то же время благодаря рекламе и спонсорским контрактам легкоатлетка получила от 280 то 640 тысяч долларов. Общая сумма заработка украинской рекордсменки мира может составлять $900 тыс.

Отметим, что Магучих поддержала сбор волонтера Игоря Лаченкова на ВСУ. Также спортсменка перевела крупную сумму в приют для животных.

2 декабря в Монако Ярослава получила звание лучшей спортсменки года в небеговых дисциплинах по версии World Athletics. Также Магучих назвала своей главной целью побить рекорд российской спортсменки на Олимпийских играх.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих откровенно рассказала о том, что с ней произошло после победы на Олимпиаде-2024 в Париже.

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