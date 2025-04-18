Собирал бойцов идти на Украину: глава украинского кикбоксинга рассказала о кровавых призывах губернатора РФ, отстранении россиян и олимпийском дебюте

Международный форум "Спортивный диалог: Украина и мир" в Киеве установил национальный рекорд как мероприятие, которое собрало "более 100 чемпионов мира и Европы по разным видам спорта в одном месте". Организатором и вдохновительницей конференции стала президент Национальной федерации кикбоксинга Украины (WAKO) Ольга Павленко, которая рассказала о главных вызовах нашего спорта, борьбе с допуском россиян к соревнованиям и скандале с губернатором РФ, собиравшим атлетов на войну.

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В разговоре с OBOZ.UA Павленко отметила важность сотрудничества с международными организациями, поддержку Украины и реабилитацию и возвращение к соревнованиям спортсменов-ветеранов, а также задачу профсоюза работников физической культуры и спорта, которую возглавляет Ольга.

"Наш месседж – это объединение бизнеса, власти и спортсменов. В будущем мы хотим, чтобы у нас был социальный диалог с государством, чтобы мы доносили мнения и наши предложения в Министерство молодежи и спорта Украины, в Кабинет Министров Украины, в Верховную Раду. И, конечно, мы хотим, чтобы закон о физической культуре спорта был немного отменен к лучшему. и спортивных менеджеров", – рассказала Павленко.

По словам президентки НФКУ, в профсоюз должны войти все спортсмены, тренеры, национальные федерации и ассоциации, все спортивные организации, связанные со спортом, молодежью и патриотическим воспитанием.

"Также мы хотим сотрудничать с европейскими организациями, войти в международные организации и сотрудничать с Америкой. Потому что мы знаем, что у профсоюзов очень сильное направление в Европе и в Америке", – отметила Павленко.

Начинают с регионов, которые больше всего страдают от атак российских оккупантов. Уже в конце мая состоится первый семинар в Запорожье, далее на очереди Днепр, Сумы, Одесса, затем – и все остальные области: "Мы будем собирать спортсменов, тренеров, руководителей, общаться на их проблематику, подтягивать партнеров и, конечно, помогать".

В контексте войны с Россией Ольга сделала акцент на борьбу с допуском представителей страны-агрессорки и ее пропагандой на международной арене: "Через спортсменов мы хотим доносить на всю Европу, на весь мир, что Украина есть, что Украина – мощная. Многие из наших атлетов находятся в Европе, Америке, Азии. И мы можем через спортивный диалог доносить наши предложения, наши договоренности, наши пожелания".

"Конечно, мы хотим победы и чтобы спортсмены из РФ не приобщались к соревнованиям. И надо противостоять этому натиску. Также многие атлеты, тренеры и спортивные специалисты сейчас служат. И мы хотим, чтобы наши инструкторы могли вовлекать людей после войны в спорт, к стабилизации. Чтобы они понимали, что нужны государству. Ведь благодаря им мы сейчас можем тренироваться и выступать", – подчеркнула Павленко.

"Например, у нас есть чемпион мира по кикбоксингу Сергей Герасименко, получивший очень серьезную травму и, к сожалению, больше не сможет выступать на чемпионатах. Но, благодаря нашему сообществу, мы собрали средства на его реабилитацию, которую он сейчас проходит. И в ноябре 2025 года поедет в Абат-Даби на чемпионат мира в разделе инклюзия. Для него это невероятная мотивация. Не важно, как он там выступит. Для нас важно, что он будет там. И это будет вдохновлять человека жить дальше", – считает функционер.

Недавно в СМИ появилась информация, что Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) допустила российских спортсменов к соревнованиям с государственной символикой. В то время, когда глава главной мировой федерации WAKO Рой Бейкер поддерживает Украину. И поскольку большинство людей не разбирается в том количестве международных федераций, которые сейчас существуют в кикбоксинге, поэтому мы попросили Ольгу объяснить, что же на самом деле происходит.

"Это еще одна такая проблематика и не только кикбоксинга нашего государства, потому что есть закон о физической культуре и спорте, в котором есть пробел, где разрешаются дублирующие виды спорта. И это такая прямо болезненная тема для Украины, потому что и кикбоксинг дублируется, и тхэквондо, и каратэ, и черлидинг. И это не вопрос одного дня или месяца, это, в первую очередь, наработка законопроектов", – считает Ольга.

"Что касается кикбоксинга WAKO, то с первых дней полномасштабного вторжения руководитель Федерации из России был политически заангажирован, он – губернатор и выступил с заявлением, что нужно собирать спортсменов и идти на Украину. Мы, конечно, сразу привлекли профильную организацию, которая перевела все это на английском языке, со всеми. приняло очень жесткую позицию не допускать спортсменов из РФ и Белоруссии к соревнованиям. Это продолжается и сегодня, а как будет дальше – не знаю", – рассказала Павленко.

Также Ольга добавила в глава международной федерации WAKO Рой Бейкер очень сильно поддерживает Украину, и это чувствовалось с первых дней полномасштабной войны: "Они очень нам помогают и сочувствуют".

Поскольку в 2021 году кикбоксинг WAKO был признан олимпийским видом спорта, президент украинской федерации рассказала о его перспективах в ближайшее время дебютировать на летних Олимпиадах.

"На сегодняшний день мы дорабатываем предложения от Международного олимпийского комитета, что мы должны сделать, чтобы войти в Олимпийские игры. Я думаю, что в 32-м году кикбоксинг WAKO будет представлен на Олимпиаде. Но это большой путь, который мы еще должны пройти и выполнить ряд задач, которые нам дали у МОК", – отметила Павленко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на войне с российскими оккупантами погиб украинский чемпион мира и многократный чемпион Украины по кикбоксингу.

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