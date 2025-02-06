Собиралась бросить, а он заказал обручальное кольцо: как легендарная гимнастка Подкопаева нашла любовь своей жизни, покинув Украину

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева в конце января трогательно поздравила своего мужа Игоря Дубинского с годовщиной и еще раз подтвердила, что третий брак наконец-то принес ей желаемое счастье в личной жизни. Ради этого легендарной спортсменке пришлось покинуть Украину и дать уговорить себя в тот момент, когда она собиралась положить конец только завязывающимся отношениям.

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В канун Дня святого Валентина OBOZ.UA вспомнил историю любви Подкопаевой и американского бизнесмена Игоря Дубинского, который в середине 90-х эмигрировал из Украины в Атланту. Удивительным образом именно этот американский город стал счастливым для гимнастки, которая сначала выиграла там "золото" Олимпиады-1996, а затем и встретили того самого мужчину, которого ждала много лет.

С 1996 года, когда она покорила Атланту-1996, Подкопаева была очень популярна и востребована в США, поэтому после своего олимпийского триумфа, даже базируясь в Украине, она каждый год проводила немало времени в Америке. В течение 7-9 месяцев в год Лилия преподавала за океаном, давая мастер-классы и организовывая показательные выступления.

А постоянным местом жительства для украинской чемпионки Штаты стали с 2017-го, когда она из-за нового контракта переехала в Атланту. Интересно, что до того как окончательно принять решение, Подкопаева выбирала между Хьюстоном и городом, где она стала олимпийской чемпионкой. И когда Атланта победила, Лилия еще не подозревала, какой подарок в Джорджии ей подготовила судьба.

Гимнастка признается, что Атланта чем-то напоминает ей Киев и там большое украинское коммьюнити. Поэтому дети чемпионки росли на произведениях Шевченко, ходили в украинскую церковь и пытались сохранять свои традиции даже за океаном. И так сложилось, что именно в этом знаковом для себя городе она нашла мужчину, который, наконец, сделал ее счастливой.

Бизнесмен Игорь Дубинский уже около 30 лет живет в Атланте. И хотя он переехал туда в Олимпиаду-1996, но до знакомства с Лилией не знал, кто такая Подкопаева. "Однажды так сложилось, что он не следил за спортивными событиями. И потом уже он осознал, что я – чемпионка", – позже рассказывала гимнастка.

"Говорят, что все дороги ведут в Рим, а в моем случае все дороги ведут в Атланту. Да, пожалуй, должно было случиться, что я была приглашена на обед в Украине, а потом оказалось, что у тех людей есть знакомые в Атланте, и они просто попросили Игоря встретить меня", – рассказывала Лилия в разговоре с Ефросининой.

В тот раз Дубинский так и не увиделся с Подкопаевой, поскольку гимнастка не предоставила ему такую возможность – ее как раз встречала подруга Татьяна. Но Лилия пообщалась с Игорем по телефону, попросила не переживать и заверила, что у нее все хорошо.

Но судьбоносная встреча таки состоялась, когда в Атланту прилетел киевский друг Дубинского, знакомый с Лилией. Игорь пригласил ее поужинать вместе. И этот вечер оказался переломным. Гимнастка сумела поразить бизнесмена, после чего Игорь стал чаще звонить и писать Подкопаевой, приглашать на ужин.

Игорь оказался хорошим человеком и интересным собеседником, но однажды в беседе заметил, что больше не собирается жениться. У него за плечами уже был брак и двое взрослых детей. В то время как Лилия, несмотря на два развода, все же надеялась найти своего мужа и счастливо выйти замуж. К тому же у нее было двое детей от отношений с бизнесменом Тимофеем Нагорным и отвечала за их будущее.

"Одна история, когда ты интересна мужчине, как единственный экземпляр, и другая, когда есть прицеп, скажем так. Это многих отпугивает", – признавалась Подкопаева, которая в 39 лет не хотела легкомысленных и быстротечных романов.

Поэтому когда Лилия поняла, что Игорь ей нравится, она даже начинает в него влюбляться, решила поставить точку в романе, который еще толком и не начался. Она собиралась сказать: "Знаешь, ты хороший парень, и ты мне симпатичен, но лучше вот тут уже поставить точку, потому что я хочу замуж. Не то, что бью копытом хочу замуж, но чего играть? В 40 лет уже все по-другому".

Лилия решила пригласить бизнесмена на ужин и расставить все точки над "i". Гимнастка уже приготовила прощальную речь. Но Игорь, видимо, почувствовал, что отношения с Подкопаевой могут закончиться так толком и не начавшись, поэтому в последний момент предложил Лилии встретиться у него, а специально приглашенный шеф-повар приготовит сет из семи блюд.

Для этого вечера Дубинский приготовил винтажное золотое шампанское для гимнастки 1996 года. Подкопаева выпила бокал для храбрости и произнесла речь, в которой отметила, что их желания и видения будущей жизни не совпадают, поэтому лучше после этого ужина пожать и каждый пойдет своей дорогой, но будет знать: если что-то понадобится, можно обратиться друг к другу".

На что Игорь ответил, что уже заказал обручальное кольцо, которое находится в дороге, и он делает Подкопаевой предложение. После этого сценарий вечера, который планировала Лилия, очень сильно изменился. Когда она увидела обручальное кольцо с бриллиантом почти в 7 каратов, то оцепенела, а в голове проскакивала мысль: "Как так быстро? Как? Уже?" Ведь каких-либо серьезных отношений между ней и Игорем до того момента и не было – только встречи за ужином и разговоры.

Однако Лилия решила дать шанс этим отношениям и очень счастлива все в течение семи лет: "Представь себе: нужно было прожить 39 лет и пересечь океан, чтобы встретить тебя… и не где-нибудь, а именно в моей любимой Атланте. Она для меня действительно магическая".

"Ты постоянно спрашиваешь, где я была все это время и почему мы не встретились раньше. И знаешь что? У меня нет ответа! Instagram в конце января.

Несмотря на то, что у каждого были дети от предыдущих отношений, влюбленные захотели общего ребенка, который родился в сентябре 2019 года. И именно Игорь предложил назвать дочь Эвелиной в честь бабушки Подкопаевой. Гимнастке было очень приятно.

Лилия называет Игоря очень очень общительным. И он знает, что его жена очень любит Украину, а в Америке ей очень не хватает своего отечества и родных людей, которые остаются по эту сторону Атлантики. Поэтому он поддержал желание жены отпраздновать День рождения в 2020 году в Киеве. И вообще часто бывал с женой в Украине, а Подкопаева регулярно посещает дом и после полномасштабного вторжения РФ, ходит на демонстрации и меры по поддержке Украины в США.

А говоря о подарках от любимого, Лилия вспоминает чай в "Тиффане". Ведь Подкопаева мечтала почувствовать себя на месте героини Одри Хэпберн в фильме "Завтрак в Тиффане".

"Мы летим с Игорем в Нью-Йорк. У нас а-ля медовый месяц. Медовая неделя только, потому что график столько позволял. Я ему говорю: "Да, я тебя приглашаю на завтрак в Тиффане". Лилия Ефросининой.

Но в культовом магазине украшений мужчина гимнастки придумал, как порадовать ее: "Я так расстроилась, мы что-то ходим, смотрим. Вижу, он разговаривает с продавцом. Я знаю, что он всегда договорится. Потом подходит и говорит: "Ну, сейчас давай посидим, они посмотрят, что можно сделать". И тут нам спускают! .И нам спускают сверху.

"Я спрашиваю: "Дубинский, скажи, ты что, почку продал?". А он говорит: "Нет". И тут мне приносят серьги, и я понимаю, что он говорил: "Что я у вас должен купить, чтобы мы, если завтрак невозможен, выпили чаю?" - рассказывала Подкоп.

Теперь пара счастливо живет в Атланте и, кроме Эвелины, воспитывает еще двоих детей от первого брака Лилии – 19-летний Вадим учится в американском университете. И скоро к нему присоединится 18-летняя Каролина.

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