Олимпийский чемпион Николай Балбошин набросился с обвинениями на организаторов Игр-2024, которые прошли в Париже. Россиянин повторил штампы кремлевской пропаганды о политизации спорта и обвинил устроителей соревнований в якобы несправедливом отстранении атлетов из РФ.

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Об этом Балбошин заявил в интервью порталу NEWS.ru. Бывший борец греко-римского стиля выдал бред о том, что западные страны не остановили преступную войну РФ против Украины на время Олимпиады, а также добавил, что российское террористическое государство несет мир.

"В Олимпийской хартии написано, что политика не должна влиять на соревнования, даже войны должны были прекращаться во время Олимпиад. Все это со стороны Запада грубо нарушается. Но то, что наши поехали, это правильно. Надо было показать, что у нас мирные намерения, что наши спортсмены просто хотели показать себя", – сказал Балбошин.

Отметим, что накануне Игр в Париже президент Франции Эммануэль Макрон призывал к перемирию, однако в Кремле только посмеялись над его словами.

Как сообщал OBOZ.UA, так называемый настоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, получив множество насмешек в ответ.

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