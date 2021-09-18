Сногсшибательная украинка выиграла легендарный "Арнольд Класик". Фоторепортаж

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Юлия Шикула

Спортсменки сборной Украины по бодифитнесу завоевали полный комплект наград знаменитого международного турнира "Арнольд Классик Европа". Наши соотечественницы триумфовали в Севилье в ростовых категориях до 168 см и свыше 168 см, сообщает пресс-служба ФББУ.

В ростовой категории +168 см победительницей стала титулованная Юлия Шикула, а Анастасия Воскресенская заняла третье место. Обе спортсменки представляют город Запорожье и тренируются под руководством Вадима Василевского.

Юлия Шикула
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Юлия Шикула выиграла Арнольд Классик Европа
Наша соотечественница стала лучшей в категории свыше 168 см
Юлия Шикула
Юлия Шикула
Анастасия Воскресенская
Юлия Шикула (третья справа) и Анастасия Воскресенская (вторая справа)
Юлия Шикула (в центре) и Анастасия Воскресенская (справа)
Юлия Шикула (в центре) и Анастасия Воскресенская (справа)
Анастасия Воскресенская

Второе место в категории до 168 см в активе Екатерины Ищенко (тренер Александр Сиренко) из Киева.

Екатерина Ищенко с серебряной медалью
Екатерина Ищенко (слева)
Екатерина Ищенко (в центре)

Отметим также, что Екатерина Ищенко и Анастасия Воскресенская в открытой категории в соревнованиях женщин-мастеров 35 лет в бодифитнесе завоевали второе и третье места соответственно.

Стоит отметить, что еще одно "серебро" для сборной Украины на турнире в Севилья взяла киевлянка Мария Маевская.

Мария Маевская

Воспитанница тренера Александра Сиренко заняла второе место среди женщин в бодифитнесе в категории до 158 см.

Мария Маевская (третья слева)
Мария Маевская (слева)

Как сообщал OBOZREVATEL, Шикула 2 года назад выиграла чемпионат мира. Тогда сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете, обойдя представительниц России.

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