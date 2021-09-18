Сногсшибательная украинка выиграла легендарный "Арнольд Класик". Фоторепортаж

Спортсменки сборной Украины по бодифитнесу завоевали полный комплект наград знаменитого международного турнира "Арнольд Классик Европа". Наши соотечественницы триумфовали в Севилье в ростовых категориях до 168 см и свыше 168 см, сообщает пресс-служба ФББУ.

В ростовой категории +168 см победительницей стала титулованная Юлия Шикула, а Анастасия Воскресенская заняла третье место. Обе спортсменки представляют город Запорожье и тренируются под руководством Вадима Василевского.

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Второе место в категории до 168 см в активе Екатерины Ищенко (тренер Александр Сиренко) из Киева.

Отметим также, что Екатерина Ищенко и Анастасия Воскресенская в открытой категории в соревнованиях женщин-мастеров 35 лет в бодифитнесе завоевали второе и третье места соответственно.

Стоит отметить, что еще одно "серебро" для сборной Украины на турнире в Севилья взяла киевлянка Мария Маевская.

Воспитанница тренера Александра Сиренко заняла второе место среди женщин в бодифитнесе в категории до 158 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шикула 2 года назад выиграла чемпионат мира. Тогда сборная Украины заняла первое место в общекомандном зачете, обойдя представительниц России.