УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках

Елена Павлова
Другие виды спорта
3 минуты
5,7 т.
Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках

Чемпионки мира и призерки Олимпийских игр-2020 по синхронному плаванию Марина и Владислава Алексеевы стали героинями документального фильма от французского режиссера популярного Canal+. Чтобы показать миру, в каких условиях приходится жить и тренироваться украинским спортсменам, съемочная группа ездила даже в село Липцы, недалеко от границы с РФ, и попадала под обстрел.

Выход фильма запланирован на начало июля во Франции – как раз накануне Игр-2024 в Париже. Но синхронистки также хотят сделать премьеру еще и в Украине.

Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках

"Перед Олимпиадой это было бы очень круто. Предварительно фильм называется "Киевские сирены". Но точно еще не знаем, потому что они сейчас как раз готовят обложку. Сирены – это в переводе с французского – русалки. А киевские, наверное, потому, что большую часть съемок мы тренировались в Киеве", – объяснили сестры.

А идея фильма родилась у его автора совершенно случайно, когда он сидел в очереди врача.

"Это немного смешная история. Режиссер, который нас нашел, работает на телевидении – Canal+. Это очень известный канал. Он просто сидел у стоматолога и увидел наше интервью во французской газете. Сидел, читал и решил, что хочет снять о нас фильм. Он сразу нашел нас в Instagram и написал. Вот так все и началось", – рассказали Алексеевы.

Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках
Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках

"Они где-то три-четыре раза были в Харькове и раза два – в Киеве. Ездили на все соревнования, на которых мы были. Путешествовали вместе с нами и снимали все", – добавили девушки.

И надо отдать должное французскому режиссеру и его коллегам, которые не испугались снимать в Харькове, который пытаются уничтожить оккупанты. И даже ездили в поселок у границы с РФ, что снять руины домов, которые оставила после себя РФ.

Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках
Марина и Владислава Алексеи

"В Харькове им действительно очень понравилось. Хотя мы ездили с ними в Липке, это где-то в 10 километрах от границы с Россией. Они там очень много отсняли материала, в том числе разрушенные дома. Также мы возили их на Салтовку. Они даже попали под обстрелы, застали отключение света и атаку "шахедов". То есть увидели все, что есть на самом деле", - отметили чемпионки.

Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках

"И после этого съемочная группа была очень поражена, что мы здесь живем, что любим свой город, и все харьковчане от него в восторге. Также были поражены тем, что мы говорим, что это нормально, а они нам такие: "Девочки , вы понимаете, что это не так?". И каждый раз, когда раздавались взрывы, а мы говорили им, что все нормально, они нам отвечали: "Вы должны понимать, что и для европейцев, и для всех цивилизованных стран это не нормально" , – вспомнили спортсменки.

Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках
Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках

По словам Марины и Владиславы, этот фильм делался больше для западной аудитории, чтобы люди могли понять, как действительно живут спортсмены в Украине во время войны: "В каких условиях мы тренируемся, как иногда не спим по ночам. И в фильме они пытались раскрыть это все ".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тчемпионки мира рассказали о жизни в Харькове под обстрелами, съемках во французском фильме и белоруске на соревнованиях.

Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!