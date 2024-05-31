Французы попали под обстрел и атаку шахедов в Харькове, снимая фильм об украинских чемпионках

Чемпионки мира и призерки Олимпийских игр-2020 по синхронному плаванию Марина и Владислава Алексеевы стали героинями документального фильма от французского режиссера популярного Canal+. Чтобы показать миру, в каких условиях приходится жить и тренироваться украинским спортсменам, съемочная группа ездила даже в село Липцы, недалеко от границы с РФ, и попадала под обстрел.

Выход фильма запланирован на начало июля во Франции – как раз накануне Игр-2024 в Париже. Но синхронистки также хотят сделать премьеру еще и в Украине.

"Перед Олимпиадой это было бы очень круто. Предварительно фильм называется "Киевские сирены". Но точно еще не знаем, потому что они сейчас как раз готовят обложку. Сирены – это в переводе с французского – русалки. А киевские, наверное, потому, что большую часть съемок мы тренировались в Киеве", – объяснили сестры.

А идея фильма родилась у его автора совершенно случайно, когда он сидел в очереди врача.

"Это немного смешная история. Режиссер, который нас нашел, работает на телевидении – Canal+. Это очень известный канал. Он просто сидел у стоматолога и увидел наше интервью во французской газете. Сидел, читал и решил, что хочет снять о нас фильм. Он сразу нашел нас в Instagram и написал. Вот так все и началось", – рассказали Алексеевы.

"Они где-то три-четыре раза были в Харькове и раза два – в Киеве. Ездили на все соревнования, на которых мы были. Путешествовали вместе с нами и снимали все", – добавили девушки.

И надо отдать должное французскому режиссеру и его коллегам, которые не испугались снимать в Харькове, который пытаются уничтожить оккупанты. И даже ездили в поселок у границы с РФ, что снять руины домов, которые оставила после себя РФ.

"В Харькове им действительно очень понравилось. Хотя мы ездили с ними в Липке, это где-то в 10 километрах от границы с Россией. Они там очень много отсняли материала, в том числе разрушенные дома. Также мы возили их на Салтовку. Они даже попали под обстрелы, застали отключение света и атаку "шахедов". То есть увидели все, что есть на самом деле", - отметили чемпионки.

"И после этого съемочная группа была очень поражена, что мы здесь живем, что любим свой город, и все харьковчане от него в восторге. Также были поражены тем, что мы говорим, что это нормально, а они нам такие: "Девочки , вы понимаете, что это не так?". И каждый раз, когда раздавались взрывы, а мы говорили им, что все нормально, они нам отвечали: "Вы должны понимать, что и для европейцев, и для всех цивилизованных стран это не нормально" , – вспомнили спортсменки.

По словам Марины и Владиславы, этот фильм делался больше для западной аудитории, чтобы люди могли понять, как действительно живут спортсмены в Украине во время войны: "В каких условиях мы тренируемся, как иногда не спим по ночам. И в фильме они пытались раскрыть это все ".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Тчемпионки мира рассказали о жизни в Харькове под обстрелами, съемках во французском фильме и белоруске на соревнованиях.

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