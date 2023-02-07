Блог | Виктор Швец: Сможет ли Путин подкупить весь МОК

Якісь дивні події почали відбуватися в міжнародному олімпійському русі…

Видео дня

Схоже, путін, користуючись підтримкою певних посадових осіб МОК, намагається проштовхнути російських спортсменів на Олімпійські ігри 2024 році у Парижі.

Для нього це надзвичайно необхідно, оскільки його агресивна війна, яку він затіяв в центрі Європи, фактично повністю ізолювала і Росію, і її громадян від усього світу, в тому числі і спортсменів та спортивні організації росіі. Можлива участь спортсменів росіі в Олімпійських іграх може значно вплинути на суспільно-політичну ситуацію в росії. Якщо путіну вдасться прорвати міжнародну спортивну ізоляцію, це буде сприйнято в росії, як його перемогу.

Український народ, героїчні ЗСУ за підтримки антипутінської коаліції, яка включає більше чверті усіх країн на планеті, стримують повномасштабну агресію путіна проти України.

В межах кордонів України, найбільшої за територією Європейської держави, вже майже рік відбувається повноцінна війна, в якій росія являється агресором.

Театр цих військових дій охоплює майже третину території України, а під ударами крилатих і балістичних ракет путінської армії - уся величезна територія України. Бойові діі відбуваються на фронті до 2000 км, в яких задіяно більше одного мільйона учасників бойових дій.

Міжнародна спільнота засудила вторгнення росії в межі суверенної держави Україна, і відповідним рішенням Генеральної Асамблеї ООН визнала ці дії з боку росії агресією і вимагає від агресора негайно припинити війну та вивести свої війська за межі кордонів України.

Вже майже рік, агресивна війна путіна не сходить з шпальт головних новин у світі. Народи світу та держави засуджують агресію путіна, в результаті якої загинула велика кількість мирного населення, жінок, дітей.

Зруйновані і продовжують піддаватись ракетним ударам тисячі населених пунктів в Україні. Біля 10 мільйонів українців стали біженцями і з метою захисту життя своїх дітей, виїхали за межі України.

Здавалось, що уся ця страшна інформація зараз відома майже всім жителям планети. Війна в Україні не являється військовим чи регіональним конфліктом між двома країнами.

Ця війна має майже усі елементи і ознаки світової війни, за виключенням тільки території. Поки ЗСУ вдається утримувати російську навалу в межах кордонів України, але якщо путін прорве оборону України - розпочнеться широкомасштабна війна, спочатку в Європі, а потім дуже швидко і у всьому світі.

Увесь світ знає, що Путін напав на Україну і що йде повномасштабна війна, єдина міжнародна структура у світі, яка це до кінця не усвідомила - це Міжнародний Олімпійський Комітет.

В кінці січня прийшло повідомлення про наміри МОК допустити на певних умовах російських і білоруських спортсменів до Олімпіади в Парижі у 2024 році.

Абсурдне і аморальне рішення може бути ухвалене МОК.

Як можна країну, населення якої повністю підтримує війну путіна на знищення українського народу, допускати до Олімпійських Ігор. Ні одна спортивна інституція росії не виступила з засудженням цієї війни. Більше того, і НОК росії, і окремі спортивні федерації підтримують президента путіна у його війні. Тобто, окремі спортсмени, спортивні організації росії, не засудили військову агресію проти України, а багато спортсменів, навіть приймали участь у різноманітних пропагандистських шоу про підтримку путінської агресії. Багато спортсменів, будучи військовозобов’язаними, призвані путіним в діючу армію і вони безпосередньо приймають участь у війні і щоденно вбивають мирних українських громадян. Крім того, ні для кого не є таємницею, що значна частина російських спортсменів, в тому числі олімпійців, є кадровими офіцерами збройних сил росії.

Позиція президента МОК на заперечення України проти можливої участі російських і білоруських спортсменів є непереконливою і аморальною. Вона підриває основи олімпійського руху.

Важко сказати якими аргументами керувався МОК, розглядаючи можливість участі спортсменів росії та білорусів в Олімпійських іграх, можливо звичними, якими путін завжди користується, тобто корупція, гроші у путіна поки що є.

Можливо членам МОК і особливо ії президенту, який відкрито лобіює інтереси путіна у міжнародному спорті, необхідно відвідати Україну, подивитись, що наробили російські "спортсмени" в Україні, яких МОК хоче допустити до спортивних змагань, обов’язково відвідати фронт і побачити, як "тренуються" майбутні олімпійці, хто влучніше поцілить в українську дитину чи жінку, які необачно вийшли з укриття.

Це не перебільшення - це реальне життя на фронті, де щодня гинуть тисячі людей, в тому числі від рук російських "спортсменів".

Треба сподіватись, що світова спортивна громадськість, національні Олімпійські комітети, не допустять прийняття МОК рішення і не допустять російських і білоруських спортсменів не тільки до Олімпійських Ігор, а до будь-яких міжнародних змагань, оскільки вони представляють загрозу для усього цивілізованого світу.

Зараз мир на нашій планеті, в тому числі і можливість проведення Олімпійських Ігор, повністю залежать від здатності українського народу та його ЗСУ не допустити перенесення російської агресії на інші європейські країни.

Коли російські танки прорвуть українські кордони вже буде пізно обговорювати можливості проведення Олімпійських Ігор в Парижі і участі російських спортсменів.

Вони самі приїдуть у Париж без запрошення, але вже на танках.

МОК повинен зрозуміти, що не може бути російських спортсменів нейтральними, вони хоч і виступають під нейтральними прапорами, але з путіним у серці і вважають себе невід’ємною частиною путінської росії.

Складається враження, що МОК це до кінця не усвідомлює.

Як і не усвідомлюють те, що світ зараз у великій небезпеці і ця небезпека виходить від путіна і путінської росії. А російські спортсмени, яких президент МОК намагається допустити до участі у Олімпійських іграх у Парижі, є такими ж рашистами, як і російське населення, що підтримує війну.

Допуск агресора до Олімпійських Ігор є порушенням Олімпійської Хартії і може призвести до руйнації олімпійського руху.