СМИ назвали причину смерти олимпийского чемпиона из Макеевки, ставшего кумиром для Шварценеггера

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов умер из-за оторвавшегося тромба, сказал в интервью агентству "Р-спорт" главный тренер мужской национальной сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский.

Он рассказал, еще утром 85-летний тяжелоатлет был в хорошем настроении, а затем ему резко стало плохо.

"Власов умер утром во время завтрака. Его дочь рассказала, что он внезапно поник за столом. Видимо, тромб. Так предварительно предполагаем, только вскрытие покажет точную причину смерти", – сказал Писаревский.

Юрий Петрович Власов родился 5 декабря 1935 г в г.Макеевке Донецкой области (Украина).

В 1960 году стал победителем Олимпийских игр. В 1964 году стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Удостоен титула "Самый сильный человек мира". Являлся пятикратным чемпионом СССР и четырехкратным чемпионом мира. Шесть раз выигрывал первенство Европы.

Легендарный победитель "Мистер Олимпия" и бывший киноактер Арнольд Шварценеггер в 2010 году во время поездки в Москву признался, что именно благодаря Власову начал заниматься со штангой.

Как сообщал OBOZREVATEL, о смерти тяжелоатлета стало известно в субботу, 12 декабря.