Сменивший гражданство украинский чемпион мира по шахматам внезапно умер в 46 лет

Известный гроссмейстер Вадим Малахатько внезапно умер в 46 лет, сообщает Федерация шахмат Украины. Малахатько был воспитанником киевской шахматной школы ГСО "Авангард". В свое время учился в столичном институте физкультуры.

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В 2000 году в составе сборной команды Украины стал бронзовым призером 40-й шахматной олимпиады в Стамбуле, а в 2001-м – чемпионом мира.

В 2006 году Вадим Владимирович стал вице-чемпионом Европы по быстрым шахматам. В 2007 году сменил гражданство на бельгийское.

Он также был победителем и призером ряда международных и национальных турниров, организатором, тренером и заслуженным мастером спорта.

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