Украинская спортсменка Лариса Жалинская, которая служила в Национальной гвардии, сбежала в Москву. Чемпионка страны по академической гребле назвала свой поступок "возвращением на родину". Также предательница считает Запорожье территорией российского террористического государства.

Видео дня

Об этом Жалинская заявила в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today, который сегодня скрывается под названием RT из-за американских и европейских санкций. Титулованная спортсменка из Приморска Запорожской области, который был захвачен оккупантами в 2022 году, призналась в нарушении присяги.

"Мои действия многие квалифицируют как бегство в Россию, но я бы не считала это бегством. Я бы это назвала возвращением на родину, на историческую родину. Я русская и всегда была русскоязычной. Мой родной город – это город Приморск Запорожской области Российской Федерации. Мне на руку сыграло то, что с весны 2024 года женщинам-военнослужащим стали предоставлять отпуска с правом выезда за границу, в тим числе по туристическим путевкам. Поэтому мною была приобретена туристическая путевка в Чехию. Также я подстраховалась, оформила второй загранпаспорт, не известив об этом воинскую часть", – призналась Жалинская.

Предательница Украины на последнем национальном первенстве по академической гребле выиграла одно "серебро" и две "бронзы", а в 2023 году – четыре "золота".

Как сообщал OBOZ.UA, самая титулованная украинская теннисистка в истории Элина Свитолина призналась, что получала предложения выступать за другую страну в начале своей карьеры и отвечала отказом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!