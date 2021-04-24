"Слуга народа" Беленюк выиграл медаль чемпионата Европы по борьбе

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 87 кг.

30-летний народный депутат от "Слуги народа" на первенстве в Польше победил немца Дениса Кудлу.

Схватка закончилась с общим счетом 1-1, но дальше прошел киевлянин, поскольку набрал балл последним.

Напомним, что в четвертьфинале Беленюк сенсационно уступил сербу Зураби Датунашвили.а затем победил в утешительной схватке Вьекослава Лубурича.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Беленюк и другой наш соотечественник Парвиз Насибов стали победителями Гран-при Zagreb Open-2021.