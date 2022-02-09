'Сломал лыжи, палки и влетел в сетку': украинский горнолыжник упал на Олимпиаде, но добился лучшего результата для страны

Несмотря на тяжелое падение на тренировке, уже в первой гонке Олимпиады-2022 горнолыжник Иван Ковбаснюк показал лучший результат в истории Украины в этом виде программы. 28-летний спортсмен занял 33 место в скоростном спуске. Но все равно был недоволен. А затем приехал 32-м в супергиганте, и этот показатель также стал лучшим для наших горнолыжников на ОИ.

В разговоре с OBOZREVATEL Ковбаснюк рассказал про неудачные тренировки, бессонницу в Китае и чешское усиление своей команды.

– Трасса здесь сложная. И проблема в том, что снег на 100% искусственный. Точно не знаю, но говорили, что тут его мало выпадает. И вообще очень давно не было. А они еще залили его водой, и ощущения совсем другие по сравнению с тем, когда снег вперемешку. Например, в Украине на горнолыжных склонах снег смешанный – и стреляный из пушки, и естественный. А тут такой, что даже не знаю, с чем сравнить. Похожий был в Пхенчане-2022, но все равно не такой.

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Плюс сам рельеф трассы очень тяжелый. И для всех спортсменов она новая. На ней не проводили Кубок мира за год или два до Олимпиады, как это было в Корее. Ее знали только китайцы, потому что они тут тренировались и проводили национальный чемпионат. Но у них нет еще необходимого опыта. и горнолыжный спорт в Китае еще не достаточно развит, чтобы они боролись даже за 30-е места.

Но с такими трассами китайцы быстро всех догонят, если будут и дальше работать с теми тренерами, которые у них есть. А у них было все самое лучшее в последние четыре года. Я с ними пересекался в Чили и в других местах. Там опытные австрийские тренеры. Например, наставник чемпиона мира Винсента Крихмайера. И это может дать результат.

– В спуске вам совсем немного не хватило для попадания в топ-30. Какую для себя задачу ставили? Все-таки было у вас несколько нервных моментов.

– Это не тот результат, который я хотел. Я мог лучше проехать, я это знаю. Но на первой тренировке три раза пропустил ворота. И в день старта я хотел доехать до конца. Просто так складывается, что на чемпионатах мира я зачастую вылетаю с трасс, потому что рискую. Поэтому в понедельник я поставил себе задачу спокойно проехать до финиша.

К тому же на второй тренировке я упал. И очень сильно. Я сломал лыжи, палки и влетел в сетку. И это произошло в начале трассы. А третью обязательную тренировку отменили из-за погоды. Был очень сильный ветер. Поэтому как таковой полноценной тренировки у меня не было. И я не знал, как на соревнованиях проеду на максимальной скорости в тех поворотах, где пропустил ворота. То есть, мне не хватало еще хотя бы одной полноценной тренировки.

Поэтому поначалу я так сдержанно ехал, а потом, когда прошел те проблемные места, то уже начал больше отпускать себя. Да, отсаживало меня назад, частично в некоторых поворотах был потерян баланс. Такие опасные моменты были по трассе. Но я там отпускался, все нормально. Если хочешь быстро ехать, то без этого никак. Это риск.

– А травмы никакой не было после падения?

– Да, ощущались последствия. Я когда поднялся, то было головокружение. Но на ногах удержался. Руку травмировал, ягодицу. Меня развернуло так, что я на спину упал и ударился. Но у нас в команде есть массажисты и врачи, которые со мной работали. Конечно, не на 100%, но я себя на старте хорошо чувствовал.

Для меня самое главное, чтобы был покой в моей голове. Тогда все будет ок (улыбается). Потому что я такой чувак – из крайности в крайность (смеется).

– Кстати, комментатор во время вашего заезда тоже говорил, что такой смелый парень, ему б еще над техникой поработать.

– Вообще ко мне хорошее отношение. И скажу, что я ничем не хуже остальных. Я могу показывать результат, просто все время чего-то не хватает. Но ничего я работаю над этим, не вешаю нос. Я настроен оптимистично и хочу сделать свое дело, чтобы быть довольным. В скоростном спуске я не сделал то, что хотел. И понимаю, почему так произошло.

Я просто хотел доехать, потому что на последнем чемпионате мира сошел в четвертых воротах. Я тогда так переволновался на старте, потому что как раз передо мной остановили гонку, потому что кто-то упал, а я четыре минуты просто стоял. И перегорел. Но это опыт. Ты должен через это пройти.

– Читала, что у вас была тяжелая акклиматизация.

– Да, я тут плохо сплю. Ложусь в 22:00, просыпаюсь в три часа ночи. И не могу заснуть. Смотрю – четыре, пять, шесть часов. А потом, когда уже надо вставать, то все – я хочу спать. А накануне скоростного спуска я лег в 23:00, просыпаюсь, смотрю – пять утра. Думаю: "Вау!" Это была первая ночь, которую я, наконец-то, поспал.

– Предполагали, что скоростной спуск выиграет швейцарец Бит Фойц?

– Да. И я очень рад за него, он – хороший человек, всегда здоровается. И его параметры похожи на мои – не сильно высокий и плотный. А француз Кларэ, который стал серебряным призером, он же самый старший из нас – 41 год. Это вообще! Я накануне обменялся с ним значками. Думал, что он такой: не подходи. А он – классный чувак.

Мне только 29 лет будет, и медаль Кларэ говорит о том, что у меня еще много времени. Вообще все горнолыжники – классные мужики. Мне очень нравится эта атмосфера. Я вижу, что я ничем не хуже. И мне это дает дополнительную мотивацию. Все может быть.

– А не было возможности проплатить вам какого-то тренера, который бы поставил технику? Например, наша сноубордистка Данча работала с австрийским наставником.

– У меня теперь есть сервисмен, которого разрешили взять на Олимпийские игры. И раньше он ездил с нами на подготовительные сборы. Правда, не на все, потому что денег нет. Марек Шромм – по национальности чех. Ранее он работал с канадским горнолыжником чешского происхождения Яном Худеком – бронзовым призером Олимпиады-2014.

Шромм очень опытный. Теперь он мне готовит лыжи и знает многое из техники. Когда мы были в Чили, он рассказал мне такие вещи про подготовку лыж, благодаря чему мои лыжи стали быстрее ехать. Я этого всего раньше не знал, а это все стоит денег. Но оно помогло.

И теперь после старта у меня было свободное время, я сходил к массажисту. А на прошлой Олимпиаде сидел по четыре часа в лыжной комнате. Я приходил измученный и готовил лыжи. И надо было, чтобы они очень хорошо скользили. Но ты потратишь четыре часа, а они не скользят.

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