Известный российский пилот Сергей Карякин раскритиковал американские автомобильные компоненты, из-за которых у него возникли проблемы на ралли "Шелковый путь". Чемпион Дакара-2017 обвинил США в том, что они отправляют в страну-агрессорку некачественные товары.

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Об этом Карякин заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Автогонщик отметил, что сегодня в России никто не развивает автопром, а он и его коллеги по этому виду спорта "вынуждены пользоваться каким‑то западным мусором, которому 40 лет".

"Хваленый усиленный американский ремень у нас хлопнул через 30 километров. Потеряли время на этом, поскольку он оказался бракованным. Они, видимо, к нам в Россию сливают весь мусор, который в Америке нельзя использовать. Понятно же, что из России никто не приедет, не попросит гарантию. Жаль, что погиб Олег Майоров. Он был единственным человеком, который хотел сделать что‑то российское. Если бы он продолжал свое дело, сейчас у нас были бы хорошие российские приборы и мы не были бы вынуждены пользоваться каким‑то западным мусором, которому уже 40 лет", – пожаловался Карякин.

Ранее он пожаловался на то, что в Китае от него требовали осудить войну в Украине после того, как он подал заявку на участие в гонке в этой стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Сергей Карякин потребовал разрешить поддержку убийства украинцев, чтобы он смог выступить на соревнованиях.

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