Следующий шаг – нападение на Украину, – российский тренер о ситуации с фигурным катанием на Олимпиаде-2022

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Заслуженный тренер России Александр Жулин встал на защиту тренера по фигурному катанию сборной Олимпийского комитета России (ОКР) Этери Тутберидзе, раскритиковав слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Руководитель МОК заявил, что Тутберидзе может быть отстранена от Олимпийских игр из-за допинг-скандал с Камилой Валиевой.

У себя в Instagram Александр поблагодарил всех за поддержку, с иронией назвав Баха "Д’Артаньяном" и упомянув Украину.

"Бедный Томас Д’Артаньян выполняет волю сильных и денежных! Следующий шаг – нападение группы Тутберидзе на Украину с Валиевой во главе!" – написал Жулин.

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Сама Этери в ответ поблагодарила Жилина.

"Я очень благодарна за слова поддержки.До сих пор нахожусь в недоумении от оценки нашей работы многоуважаемым господином Бахом", – написала Тутберидзе.

Российские болельщики такой выпад Жулина не оценили, посоветовав ему лечиться от алкоголизма.

Как сообщал OBOZREVATEL, Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022, однако ей так и не были вручены золотые медали.

Сразу после победы стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест, из-за этого торжественную церемонию отложили.

11 февраля, появилась официальная информация. Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что положительной оказалась проба, взятая у 15-летней девушки из Казани 25 декабря 2021 года.

В анализе россиянки обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем выездном заседании в Пекине принял решение допустить Валиеву к личному турниру ОИ-2022.

Чемпионкой Олимпиады-2022 в личном турнире фигуристок стала россиянка Анна Щербакова, которая опередила свою соотечественницу Александру Трусову.

Не смотря на то, что 17-летняя Трусова впервые в истории Игр исполнила пять четвертных прыжков, ей дали лишь "серебро".

После этого Александра устроила истерику, заявив что никогда больше не выйдет на лед.

На пресс-конференции вице-чемпионка Олимпиады-2022 объяснила свои слова.