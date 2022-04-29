'Слабые': в Госдуме размазали спортивных функционеров на фоне санкций из-за нападения на Украину

Российский спорт сильно пострадает и потеряет в классе и уровне из-за изоляции от международных соревнований. При этом функционеры из РФ оказались откровенно слабыми и бестолковыми в защите свои представителей.

Такое категоричное и жесткое мнение выразила олимпийская чемпионка, а ныне депутат Государственной думы Ирина Роднина. Она также упомянула об обновленном олимпийском девизе, говорится на портале Sport24.

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"Российский спорт ждут очень тяжелые последствия. Все отстранения не способствуют результату, а ведут к спаду. Хорошо бы, чтобы новый девиз "Вместе" был не только на словах, но и на деле. Пока все врозь. Вместе все объединяются только против самой России и всех наших спортивных организаций. Мировая политика бьет по спорту сильнее всего. Нас практически из всех международных федераций исключают. У нас там слабое представительство. Это одна из самых больших потерь. Спортсмены во многих видах спорта показывают невероятные результаты. А вот президиум у нас достаточно слабый", – сказала Роднина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России неожиданно заговорили о деградации и застое в женском биатлоне после отстранения спортсменок от международных соревнований.