Скорые уже не приезжали: от потери крови в Мариуполе умер украинский велогонщик и отец двоих детей

Среди тысяч украинцев, которые погибли в Мариуполе от рук и снарядов российских оккупантов, оказался велогонщик, гребец и тренер Александр Оношко. В марте 2022 года спортсмен был ранен по время очередного обстрела РФ и, не получив необходимой помощи, умер.

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Оношко закончил Мариупольский электромеханический техникум, был мастером спорта Украины по велоспорту и по морскому многоборью, а также двукратным чемпионом Украины по гребле на ялах.

В свое время Александр выступал за одесскую велосипедную команду "Мираж", в ее составе побеждал на этапе многодневки "Тур Президента Турции".

В последние годы Оношко вместе с семьей жил и работал в Мариуполе. Тренировал детей в ДЮСШ "Меотида", а также всех желающих в спортивном клубе "Стимул". Но и соревноваться не забывал. В 2019 году Александр выиграл велогонку "Мариупольская сотка", доказав, что он остается сильнейшим велогонщиком города.

После начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Оношко оставался в Мариуполе, выживал вместе с остальными жителями города. И не успел эвакуироваться.

Как сообщает Спортивный комитет Украины, в марте велогонщик получил ранение в ногу. В случае своевременного оказания медицинской помощи у Оношко были шансы на спасение, но к тому времени скорые по городу уже не ездили, и Александр умер в результате большой потери крови.

17 марта о смерти Александра сообщил в своем Facebook его коллега Дмитрий Степнов: "В Мариуполе погиб мой друг и партнер по команде, дважды мастер спорта и дважды любящий отец, лучший велосипедист города, тренер СК "Стимул", Александр Оношко... Это был невероятный спортсмен и человек".

Друзья и знакомые велосипедиста отказывались верить в смерть Александра, так как его тело никто не видел. Однако через некоторое время гибель Оношко подтвердили и представители Южной велосипедной лиги, в гонках которой ранее участвовал мариуполец.

"Эта война уже забрала много талантливых и открытых людей. Мы до последнего верили в невозможное. Мы ждали подтверждения и, к сожалению, его получили: наш друг, велогонщик клуба "Атлет", тренер и талантливый человек, влюбленный в велоспорт, Александр Оношко погиб в Мариуполе во время варварской атаки российской армии. Мы хотим запомнить тебя, как на этом фото – радующимся победе. В восторге от велоспорта, от которого получал удовольствие всю свою жизнь", – отреагировали в лиге.

Дмитрий Степнов позже рассказал, что был в одной команде с Александром несколько лет.

"Он очень крутой и умный спортсмен. Много тратил времени на передачу своих знаний. Пожалуй, основным его увлечением был велосипед. В последние годы часто участвовал в соревнованиях, чтобы подтягивать молодое поколение велогонщиков. Могу точно сказать, если бы он остался с нами, под его руководством выросло бы еще не одно поколение хороших людей..." – отметил Степнов.

"Александр Владимирович, не просто рассказывал, а показывал и приводил личный пример. Он был замечательным тренером. Мы будем всегда помнить вас", – отреагировал на гибель наставника один из его учеников Артем Зеленков.

Знакомый Оношко, Дмитрий, заметил, что знал Сашу как активного человека, который увлекался греблей, велоспортом и футболом: "Он всегда улыбался и мог подсказать по делу".

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