Сколько и какие медали возьмет Украина на Олимпиаде-2020: аналитики изменили прогноз

Аналитики из компании Gracenote, которая занимается сбором и обработкой статистических данных, изменили медальный прогноз для Украины на Олимпийские игры 2020 года, с 24 июля по 8 августа проходящих в японском Токио. Согласно последним подсчетам наша страна завоюет 20 наград: 7 золотых, 4 серебряных и 9 бронзовых.

В итоговом зачете по количеству медалей олимпийская сборная Украины займет 14-ю позицию.

По мнению аналитиков победу добудет сборная США (109 наград). В топ-5 войдут команды Китая, Великобритании, Японии и ОКР.

Десятку замкнут Нидерланды, Германия, Италия, Франция и Австралия.

Видео дня

📊 - #VirtualMedalTable update after 6⃣ days at #Tokyo2020



1 🇺🇸 46🥇 31🥈 32🥉 109 medals ⬆️13



2 🇨🇳 31 - 15 - 20 - 66 ↔️



3 ROC 19 - 26 - 20 - 65 ⬇️1



4 🇯🇵 31 - 15 - 15 - 61 ⬆️2



5 🇬🇧14 - 24 - 17 - 55 ⬆️3



6 🇦🇺15 - 10 - 17 - 42 ⬆️2



7 🇳🇱 14 - 14 - 14 - 42 ⬇️6#Olympics



1/ — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) July 29, 2021

Отметим, что ранее аналитики Gracenote были уверены, что "сине-желтая" команда займет 15-ю строчку в итоговом медальном зачете. По прогнозу статистиков Украина добудет 21 награду: 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых.

На Играх нашу страну представляют 157 спортсменов, которые выступают в 25 видах спорта. Также стало известно, сколько украинцы получат за медали Олимпиады-2020.

Одной из главных потерь сборной Украины стала дисквалификация олимпийского чемпиона по гимнастике Олега Верняева. В его крови нашли допинг. Позже Верняев стал комментатором UA:Перший.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская триатлонистка Юлия Елистратова была отстранена от Олимпиады.

Пресс-секретарь Федерации триатлона Украины (ФТУ) Вадим Коробенко рассказал подробности.

Украина за первые пять дней смогла завоевать четыре награды. По бронзе выбороли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук, а также пловец Михаил Романчук.