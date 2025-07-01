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Скандально-известный тренер сборной России поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
6,7 т.
Скандально-известный тренер сборной России поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

На территории временно оккупированной части Донецкой области был ликвидирован Никита Васильев, ранее работавший старшим тренером сборной России по фристайлу. 36-летний россиянин отправился штурмовать украинское село Малиновка и прогнозируемо завершил свой путь в канаве, словив огневое средство поражения от наших защитников.

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Скандально-известный тренер сборной России поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

До начала полномасштабной войны Васильев в течение семи лет занимал должность старшего тренера национальной команды, а также носил звание заслуженного тренера Чувашской Республики. Сотрудничество со сборной прекратилось летом 2022 года после того, как в его адрес прозвучали серьёзные обвинения.

Скандально-известный тренер сборной России поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Весной 2022-го известная российская спортсменка Анастасия Таталина заявила, что тренер вымогал у неё часть призовых. Кроме того, мать спортсменки утверждала, что Васильев позволял себе недопустимые высказывания интимного характера.

Скандально-известный тренер сборной России поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

С момента увольнения бывший тренер, судя по официальным сообщениям, присоединился к штурмовым подразделениям российских войск и в итоге был уничтожен украинскими силами обороны.

Скандально-известный тренер сборной России поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня Вооружённые силы Украины уничтожили сержанта российской армии Андрея Минеева. Уроженец Бурятии был чемпионом Кяхтинского района по вольной борьбе. Его ликвидация произошла 5 июня 2025 года в ходе боевых действий на востоке нашей страны.

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