На территории временно оккупированной части Донецкой области был ликвидирован Никита Васильев, ранее работавший старшим тренером сборной России по фристайлу. 36-летний россиянин отправился штурмовать украинское село Малиновка и прогнозируемо завершил свой путь в канаве, словив огневое средство поражения от наших защитников.

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До начала полномасштабной войны Васильев в течение семи лет занимал должность старшего тренера национальной команды, а также носил звание заслуженного тренера Чувашской Республики. Сотрудничество со сборной прекратилось летом 2022 года после того, как в его адрес прозвучали серьёзные обвинения.

Весной 2022-го известная российская спортсменка Анастасия Таталина заявила, что тренер вымогал у неё часть призовых. Кроме того, мать спортсменки утверждала, что Васильев позволял себе недопустимые высказывания интимного характера.

С момента увольнения бывший тренер, судя по официальным сообщениям, присоединился к штурмовым подразделениям российских войск и в итоге был уничтожен украинскими силами обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июня Вооружённые силы Украины уничтожили сержанта российской армии Андрея Минеева. Уроженец Бурятии был чемпионом Кяхтинского района по вольной борьбе. Его ликвидация произошла 5 июня 2025 года в ходе боевых действий на востоке нашей страны.

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