Скандал в фигурном катании: спортсменка напала с ножом на бывшего тренера, которого обвиняла в изнасиловании

Бывшая фигуристка из Южной Кореи находится под следствием за нападение с ножом на тренера по фигурному катанию, которого она обвиняла в изнасиловании ещё в старшей школе, пишет The Korea Herald. По данным полиции района Новон в северном Сеуле, 30-летняя подозреваемая напала на тренера, которому около 40 лет, во вторник в 19:25 на Международном ледовом катке Тэрунг, нанеся ему ранения лица и руки.

Женщина сообщила полиции, что мотивом нападения стало её недовольство действиями властей в деле, которое было открыто более 10 лет назад. В 2014-м она обвинила тренера в изнасиловании, когда он был её наставником, а она школьницей. Позже, это обвинение сняли за отсутствием доказательств, оставив лишь обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений.

В 2016 году прокуратура наложила на него штраф в размере 3 млн вон (примерно 2 170 долларов) за нападение.

Корейский союз конькобежцев пожизненно отстранил тренера в 2014 году, но в 2017 году изменил наказание на трёхлетнее отстранение после снятия обвинения в изнасиловании. Благодаря этому он смог продолжать работать тренером.

Корейский спортивный и олимпийский комитет сейчас запрещает занимать должность тренера лицам, получившим наказание в виде отстранения на срок более года, но этот пункт был введён уже после этого инцидента.

