Случившееся с российской фигуристкой на Олимпиаде-2022 назвали "позором". Видео

Знаменитый американский фигурист Адам Риппон раскритиковал поведение россиянки Александры Трусовой после женского одиночного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине. По мнению бронзового призера ОИ-2018 и чемпиона США (2016), такая ситуация не должна была возникнуть и попасть в прямой эфир.

32-летний Риппон возмутился отношением россиянки к олимпийской награде и раскритиковал ее уровень выступления.

"Это такой позор. Огромное количество народа смотрело, как девочка рыдает, не хочет идти на подиум, потому что думает, что должна была стать первой. Ее поведение было таким же плохим, как и ее катание", – заявил Риппон.

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Чемпионкой Олимпиады-2022 в личном турнире фигуристок стала россиянка Анна Щербакова, которая опередила свою соотечественницу Александру Трусову.

Не смотря на то, что 17-летняя Трусова впервые в истории Игр исполнила пять четвертных прыжков, ей дали лишь "серебро".

После этого Александра устроила истерику, заявив что никогда больше не выйдет на лед, а также сказала тренеру Этери Тутберидзе, что "Вы все знали!". Позже Трусова отказалась комментировать эти слова.

На пресс-конференции вице-чемпионка Олимпиады-2022 объяснила свое поведение.

Спустя некоторое время появилось экспертное мнение врача-психиатр. Доктор объяснил, что случилось с российской фигуристкой.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Тутберидзе может быть отстранена от Олимпийских игр