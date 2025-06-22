'Система у нас правильнее, чем у всех'. В России заявили о величии в фигурном катании и стали посмешищем

Известный по фигурному катанию Татьяна Тарасова попыталась убедить общественность в уникальности российской школы фигурного катания. По её мнению, система подготовки в России "правильнее, чем у всех".

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Заслуженный тренер СССР в интервью Sport24 заявила, что за рубежом родители платят за каждую тренировку с детства, тогда как в России, по её словам, расходы минимальны.

Тарасова также признала, что у иностранных фигуристов лучше физическая подготовка: "Они не задыхаются после прокатов", — отметила она, упомянув США и Японию как примеры. Тем не менее, основным посылом осталась мысль о превосходстве российской системы.

После публикации интервью Тарасова столкнулась с волной критики и иронии. Многие обратили внимание, что "правильная система" на деле оборачивается колоссальными тратами для родителей, а успехи базируются на изнурительных тренировках с раннего возраста.

"Тарасова в курсе, какие "минимальные деньги" тратят родители?" – удивился один из комментаторов. Другие прямо писали, что только на начальном этапе расходы могут составлять сотни тысяч рублей. Один пользователь язвительно отметил: "Суперталанты, может, и платят мало. А остальные семьи в долгах".

Кроме того, часть юзеров усомнилась в моральной стороне успехов российской школы. Пользователи напомнили о раннем изматывающем отборе, постоянных травмах и применении препаратов, замедляющих половое созревание. "У них там выступают взрослые женщины, а у нас – дети, которых тренируют с пяти лет", – отметил один из болельщиков. "А ещё они школу регулярно посещают", – добавил другой.

На фоне международной изоляции и отсутствия соперничества с ведущими сборными заявления Тарасовой прозвучали особенно странно. Один из пользователей подытожил: "Система гробить спортсменов во благо Родины – безусловно, самая лучшая в мире".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Тарасова сделала вид, что не понимает причин отстранения российских спортсменов от соревнований. Она потребовала от Международного союза конькобежцев (ISU) объяснить недопуск фигуристов из РФ в парном катании и танцах на льду к отбору на Олимпиаду-2026.

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