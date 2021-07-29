У пловца-чемпиона порвались плавки и лишили его мирового рекорда на Олимпиаде-2020

Чемпион Олимпиады-2020 на дистанции 200 метров баттерфляем Кристоф Милак сказал, что еще до заплыва знал, что не сможет побить мировой рекорд. По словам венгерского пловца, всему виной стали проблемы с соревновательными шортами, на которых разошлись швы.

Чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы, который сменил поврежденную экипировку на запасную до финала, на финише опередил на четыре метра серебряного призера японца Томору Хонда, показав третий по скорости заплыв в своей карьере.

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"Плавки порвались за 10 минут до того, как я вошел в бассейн, и в этот момент я понял, что мировой рекорд побит не будет. Я потерял концентрацию и знал, что не смогу этого сделать. Это стало проблемой для меня. У меня есть распорядок дня, ритм, фокус. Это нарушило мой режим и повлияло на мое время", – цитирует Милака BBC.

Милак уточнил, что плыл не ради медали, а ради времени.

"Ранее я сказал, что хочу личный рекорд. А мой личный рекорд - это мировой рекорд", – подытожил пловец.

Кристоф побил 13-летний олимпийский рекорд американца Майкла Фелпса, взяв "золото" за одну минуту 51,25 секунды.

Мировой рекорд также принадлежит 21-летнего Милаку и был поставлен в июле 2019 года (1:50,73).

Напомним, что украинский пловец Михаил Романчук завоевал "бронзу" ОИ-2020. В финальном заплыве на 800 метров вольным стилем он финишировал третьим с результатом 7:42,33.