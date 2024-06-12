Штурмовал российские позиции: на фронте погиб украинский фехтовальщик, награжденный крестом Министерства обороны

12 июня Львов провел в последний путь кандидата в мастера спорта по фехтованию на саблях Ростислава Ливача. Спортсмен защищал Украину в составе десантно-штурмовых войск и погиб 6 июня в бою с российскими оккупантами. Теперь герою навсегда 37 лет.

Ростислав родился 25 января 1987 года во Львове, учился в местной ОШ №59 и занимался фехтованием на саблях в ДЮСШ ФСО "Локомотив" у тренеров Анатолия Калиновского и Владимира Жиденко.

После школы поступил во Львовский государственный университет физической культуры, где получил квалификацию бакалавра и специалиста по олимпийскому и профессиональному спорту. Во время учебы в ВУЗе тренировался у доцента кафедры фехтования, бокса и национальных единоборств, заслуженного тренера бывшего СССР и Украины Василия Шуберта.

"Был хорошим, дисциплинированным студентом, добрым и открытым в отношениях с друзьями и преподавателями", – вспомнил Ливача Василий Бусол, работающий в университете.

Ростислав становился победителем и многократным призером чемпионатов Львовской области по фехтованию на саблях. Также в составе сборной Львовской области принимал участие в чемпионатах Украины и других национальных турнирах. Являлся участником двух Универсиад Украины с командой ЛГУФК имени Боберского.

Кроме фехтования Ростислав с детства увлекался компьютерной техникой. И после окончания университета пошел именно по этому пути, стал достаточно успешным частным предпринимателем. Сотрудничал с разными компаниями в сфере IТ, эксплуатации и обслуживания станков с числовым программным управлением и создавал координатные станки.

В свободное от работы время занималось велосипедным и пешим туризмом, походами в горы с командой друзей.

А после полномасштабного вторжения российских захватчиков в Украину Ростислав взял в руки оружие и присоединился к ВСУ, где в течение двух лет защищал родную землю в составе штурмовых бригад.

Сначала фехтовальщик воевал в рядах 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ, а впоследствии пополнил состав 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Герц" десантно-штурмовых войск.

Ростислав награжден отличием Министерства обороны Украины – медалью "Крест Десантно-штурмовых войск". Выполнял боевые задания на территории Донецкой области. Но 6 июня приняло свое последнее сражение.

По словам близких, Ливач был любознательным, здравомыслящим и доброжелательным человеком, ценил хорошую шутку и умел увлечь своими историями. Всегда был легок на подъем, больше всего любил жизнь и был душой любой компании. Не мог отказать в помощи близким или друзьям, брался за любое дело и всегда доводил его до конца.

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