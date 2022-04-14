Шокирован нападением на Украину: российский олимпийский чемпион отказался выступать за РФ

Олимпийский чемпион по современному пятиборью-2016 россиянин Александр Лесун отказался и дальше защищать цвета РФ. Решение больше не выступать в составе своей сборной он принял в феврале 2022 года.

В интервью BBC Лесун рассказал, что он был шокирован, когда 24 февраля Россия напала на Украину. Хоть спортсмен и родился в Беларуси, а гражданство РФ принял в 2009 году, ему нравилась его вторая родина. Однако, как признается титулованный спортсмен, мир уже никогда не будет прежним после таких событий, как в Украине.

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"Я гордился, выступая под российским флагом. Моя бабушка русская, у меня много родственников в России. Россия всегда была дорога моему сердцу, чем-то сильным, великим. И я сейчас не говорю о политике или армии, я говорю о людях, о красоте природы. Я всегда ощущал с этим связь", – говорит 33-летний спортсмен.

Отметим, что за время своей карьеры Лесун принес России 14 медалей чемпионатов мира по современному пятиборью, четыре из которых были золотыми. Александр был одним из основных конкурентов украинца Павла Тимощенко. А в 2016 году в Рио Лесун стал олимпийским чемпионом, а второе место занял как раз Тимощенко.

Но в феврале 2022 года пятиборец понял, что больше не может выступать за Россию.

"Я оставил все свои позиции в российском спорте 22 февраля. Через два дня начались все эти события в Украине. Что я чувствовал? Можно использовать нецензурную лексику в интервью? Сказать, что я был шокирован, – ничего не сказать. Я понимаю, что мир уже никогда не будет прежним", – признается спортсмен.

Пятиборец добавляет, что у него не было какого-то конкретного плана, когда он решил уйти. Ему никто не предлагал другое гражданство. Это было импульсивное решение. Лесун просто ушел из российского спорта и нашел себе другую работу.

Олимпийский чемпион признается, что выражать свою точку зрения в России после нападения на Украину стало сложнее.

"Ситуация внутри России становится крайне тяжелой. Раньше вас могли задержать на 15 суток за участие в публичном протесте против войны. Теперь это может быть до трех лет. Или даже 15 лет за некоторые другие виды протеста", – говорит Лесун.

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