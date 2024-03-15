Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов эпично прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиров Путиным. Депутат Государственной думы назвал так называемые выборы президента России 15-17 марта определяющими для всего мира.

Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Двукратный обладатель Кубка Стэнли объявил о том, что уже принял участие в голосовании и пафосно призвал соотечественников последовать его примеру для защиты будущего российского террористического государства.

"Мы, легенды мирового хоккея, одними из первых проголосовали на выборах. Четыре поколения хоккеистов прилетели в Норильск на благотворительный матч. Мы редко куда выезжаем таким составом, хотя уже шестой раз подряд проводим хоккейный матч на Таймыре. Так совпало, что сегодня в стране начались выборы. И я считаю, что всем нам очень важно на них прийти и проголосовать, потому что решается будущее не только нашей страны, но и всего мира", – сказал Фетисов.

Ранее фигуристка Камила Валиева, которую дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, пожаловалась на то, что не сможет проголосовать за Путина на выборах. 17-летнюю спортсменку уже называют "заменой Кабаевой" в окружении главаря Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию и Владимира Путина в использовании фигуристки Камилы Валиевой в политических целях.

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