"Шестой раз подряд": чемпион ОИ из РФ назвал переизбрание Путина решающим для всего мира
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов эпично прогнулся перед кремлевским диктатором Владимиров Путиным. Депутат Государственной думы назвал так называемые выборы президента России 15-17 марта определяющими для всего мира.
Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Двукратный обладатель Кубка Стэнли объявил о том, что уже принял участие в голосовании и пафосно призвал соотечественников последовать его примеру для защиты будущего российского террористического государства.
"Мы, легенды мирового хоккея, одними из первых проголосовали на выборах. Четыре поколения хоккеистов прилетели в Норильск на благотворительный матч. Мы редко куда выезжаем таким составом, хотя уже шестой раз подряд проводим хоккейный матч на Таймыре. Так совпало, что сегодня в стране начались выборы. И я считаю, что всем нам очень важно на них прийти и проголосовать, потому что решается будущее не только нашей страны, но и всего мира", – сказал Фетисов.
Ранее фигуристка Камила Валиева, которую дисквалифицировали на четыре года за употребление допинга, пожаловалась на то, что не сможет проголосовать за Путина на выборах. 17-летнюю спортсменку уже называют "заменой Кабаевой" в окружении главаря Кремля.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Россию и Владимира Путина в использовании фигуристки Камилы Валиевой в политических целях.
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