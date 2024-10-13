Такое количество стран-участниц собирают только летние Олимпийские игры. К примеру, в Париже этим летом награды оспаривали спортсмены 205 стран.

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45-я Всемирная шахматная Олимпиада проходила в Будапеште с участие 196 мужских команд и 182 – женских. Это свидетельство того, какой популярностью пользуются в мире шахматы.

И женщины, и мужчины провели Олимпиаду-2024 по швейцарской системе. Состязания состояли из 11 туров. Участие во Всемирной Олимпиаде приняли и сборные Украины.

Женская команда, в составе которой выступали Юлия Осьмак, Инна Гапоненко, Евгения Долуханова, Наталия Букса и Анна Ушенина, заняла восьмое место, набрав 16 очков из 22-х возможных. Наши шахматистки победили сборные Киргизстана, Израиля, Литвы, Румынии, Сербии и Венгрии, сыграли вничью с командами Турции, Азербайджана, Польши и Армении, а также уступили соперницам из США.

Шагали нога в ногу

Сборная Индии, набрав 19 очков, заняла первое место. На втором – команда Казахстана (18 баллов), третьим призером стала команда США (17 очков).

Шахматистки Индии стали восьмой командой, ставшей триумфатором Олимпиады, и удалось ей это сделать в первый раз. На предыдущей Всемирной Олимпиаде в 2022-м поздравления с победой принимали шахматистки Украины.

Под стать женской сборной своей страны выступила и мужская команда Индии, став триумфатором с 21 очком в активе. У сборных США и Узбекистана, занявших второе-третье места, по 17 очков. Шахматисты Индии стали впервые победителями, 12-ми по счету.

Сборная Украины, в составе которой выступали Руслан Пономарев, Василий Иванчук, Антон Коробов, Владимир Онищук и Андрей Волокин, заняла 16 место с 15 очков.

Наша команда победила команды Туниса, Уругвая, Австралии, США, Черногории, Аргентины, Грузии, сыграла вничью с Арменией, а также уступила Сербии, Узбекистану и Венгрии.