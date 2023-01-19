Власти Германии лишат своих шахматистов субсидий за матчи с россиянами, сообщает spiegel.de. По словам источника издания, новая политика федерального правительства направлена на то, что немецкие шахматисты не будут получать средства на поездки в Россию или Беларусь, а также не будут поддерживаться их участия турнирах в России и Беларуси.

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Кроме того никто не будет финансировать участия немцев в тренировках или соревнованиях, в которых принимают участие также российские и белорусские шахматисты.

В шахматах, в отличие от многих других видов спорта, россияне не были коллективно запрещены. Возглавляемая Россией Всемирная шахматная федерация ФИДЕ позволяет российским шахматистам соревноваться под нейтральным флагом.

"Потерю финансирования можно было компенсировать только за счет дополнительных средств от Федерации шахмат Германии, что на данный момент невозможно", – пишет spiegel.de.

Это означает, что лучшие немецкие шахматисты теперь должны оплачивать свои поездки на важные турниры, такие как чемпионат Европы или чемпионат мира, потому что там наверняка будут играть русские.

В ходе аудита в конце 2023 года, Федерация шахмат Германии должна будет доказать, что российские спортсмены не участвовали в тех же турнирах, что и немцы, иначе им придется вернуть предоставленные субсидии. По предварительным оценкам, федеральное правительство может потерять от 55 000 до 60 000 евро.

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