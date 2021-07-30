Неудачный старт дня! Что происходит на Олимпиаде 30 июля: все подробности

В пятницу, 30 июля, Олимпиада в Токио продолжилась седьмым днем соревнованией, главным событием которого является старт легкоатлетических турниров. Спортсмены разыгрывают 21 комплект медалей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям следить за главными событиями седьмого дня ОИ в нашей хронике.

Украинка Елена Костевич не сумела выйти в финал турнира по стрельбе с пистолета с 25 метров. В первом упражнении она заняла шестое место, но не удержалась в восьмерке лучших, провалив второе и финишировав на 23-й позиции.

33-летний украинский легкоатлет Андрей Проценко с трех попыток не сумел взять высоту 2,28 метра и сенсационно не прошел квалификацию по прыжкам в высоту.

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Наша команда по фехтованию в составе Игоря Рейзлина, Романа Свичкаря, Богдана Никишина, а также Анатолия Герея, который вышел на замену, проиграла сильной сборной Китая со счетом 35:45.

Единственная представительница Украины в женском боксе Анна Лысенко с разгромным результатом 0:5 уступила действующей чемпионке мира из Турции Бусеназ Сурменели.

Напомним, что на счету сборной Украины четыре бронзовых медали на Олимпиаде в Токио. В первый день победу в утешительном финале по дзюдо одержала Дарья Белодед, во второй ее почин поддержал шпажист Игорь Рейзлин, а затем третью награду нашей стране принесли Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля пловец Михаил Романчук финишировал третьим на дистанции 800 метров вольным стилем. Еще одним важным событием в этот день стал проигрыш украинки Элины Свитолиной в полуфинале теннисного турнира.