7-кратная чемпионка Украины по боксу работает патрульной в полиции. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Иванна Крупеня

Семикратная чемпионка Украины по боксу Иванна Крупеня завершила спортивную карьеру и начала работать в Национальной полиции. 31-летняя призерка чемпионатов Европы по боксу несет службу в роте тактико-оперативного реагирования в Ривном.

Иванна Крупеня на службе

Крупеня в профессиональном спорте 18 лет.

Иванна Крупеня на турнире по боксу
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В свое время являлась капитаном женской украинской команды по боксу "Украинские львицы".

Иванна Крупеня на одном их пляжей Тайланда
Иванна Крупеня загорает
Иванна Крупеня на курорте

С детства Иванна мечтала стать копом и после того, как ей надоели постоянные турниры и чемпионаты, девушка реализовала свое желание.

Иванна Крупеня на отдыхе
Иванна Крупеня следит за фигурой

В одном из своих интервью Иванна призналась, что все бойцовские навыки полученные в боксе и смешанных единоборства использует лишь, для обучения свои коллег.

Иванна Крупеня любит готовить
Иванна Крупеня на тренировке

В планах у боксерши основать академию единоборств, где смогла бы обучать детей и раскрывать их таланты.

Иванна Крупеня и Владимир Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, сперва Крупеня занималась дзюдо и стала бронзовой призеркой чемпионата Украины в 2005 году, а затем достигла больших успехов в боксе – кроме семи побед на первенствах страны она заняла второе место на чемпионате Европы 2009 года и третье на ЧЕ в 2011-м.

Иванна Крупеня в платье
Иванна Крупеня
Иванна Крупеня выступала в ММА

Крупеня является мастером спорта Украины по дзюдо и мастером спорта международного класса по боксу.

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