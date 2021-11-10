7-кратная чемпионка Украины по боксу работает патрульной в полиции. Фотофакт

Семикратная чемпионка Украины по боксу Иванна Крупеня завершила спортивную карьеру и начала работать в Национальной полиции. 31-летняя призерка чемпионатов Европы по боксу несет службу в роте тактико-оперативного реагирования в Ривном.

Крупеня в профессиональном спорте 18 лет.

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В свое время являлась капитаном женской украинской команды по боксу "Украинские львицы".

С детства Иванна мечтала стать копом и после того, как ей надоели постоянные турниры и чемпионаты, девушка реализовала свое желание.

В одном из своих интервью Иванна призналась, что все бойцовские навыки полученные в боксе и смешанных единоборства использует лишь, для обучения свои коллег.

В планах у боксерши основать академию единоборств, где смогла бы обучать детей и раскрывать их таланты.

Как сообщал OBOZREVATEL, сперва Крупеня занималась дзюдо и стала бронзовой призеркой чемпионата Украины в 2005 году, а затем достигла больших успехов в боксе – кроме семи побед на первенствах страны она заняла второе место на чемпионате Европы 2009 года и третье на ЧЕ в 2011-м.

Крупеня является мастером спорта Украины по дзюдо и мастером спорта международного класса по боксу.