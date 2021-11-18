'Ничего хорошего не жду в Украине': чемпион Европы и мира прокомментировал смену гражданства. Эксклюзив

Украинский чемпион Европы-2020 и призер Кубка мира по греко-римской борьбе Семен Новиков пока не принял официального решения по смене гражданства. Хотя ранее появилась информация, что чемпион мира до 23-х лет собирается выступать за сборную Болгарии.

В комментарии OBOZREVATEL Новиков рассказал, что никаких окончательных договоренностей с другими странами у него пока нет, но смена паспорта возможна, потому как один из самых талантливых борцов современности оказался не нужен Украине. И сейчас остался сам на сам с тяжелой травмой.

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"Правда – это, когда я об этом оповещаю и вижу перед собой подписанные документы. А у меня ничего нет, кроме украинских. Так что информация про смену гражданства – это все слухи. И очень жаль, что ко мне обращаются только по поводу каких-то слухов, а не тогда, когда у меня возникают проблемы. Но, честно говоря, к сожалению, они никого не интересуют в этой стране. Кроме меня самого", – раздосадовано ответил 23-летний Семен.

Новиков был главным конкурентом Жана Беленюка в борьбе за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио в весе до 87 кг, где Жан в итоге выиграл "золото". Негласно считалось, что после этого депутат ВР Беленюк завершит карьеру, а первым номером сборной станет Новиков. Но ситуация оказалась более сложной.

"Но Беленюк не уходит. Это опять-таки слухи. Он же сказал, что официально не объявлял о завершении карьеры. Он давал комментарии по этому поводу и писал у себя в Instagram. Бороться с ним за место в сборной? Да, был готов. Но, к сожалению у меня случились проблемы со здоровьем, которые я не мог предвидеть.

У меня аналогичная травма плеча, как у Жана Беленюка перед Олимпиадой. Только у меня это случилось перед чемпионатом мира-2021, на который я поэтому и не поехал. Но Беленюк не делал операцию, а я решил сделать", – рассказал харьковский борец.

И в этот тяжелый момент Новикова никто не поддержал из спортивного руководства: "Никому было неинтересно, за чей счет я ее делаю, как будет проходить реабилитация. Только спросили, что и как со здоровьем, но ничего не предложили. Скоро я расскажу об этом в социальных сетях, мне скрывать нечего.

Какие прогнозы? В этом году точно на ковер не выйду и даже на тренировку. А в следующем – как Бог даст".

На вопрос, рассматривает ли борец вариант со сменой гражданства, Семен ответил: "Надо смотреть условия". Новиков не верит, что ситуация в Украине измениться: "Ничего хорошего уже не жду. Никому не было интересно, как я жил последние годы перед этим каким-то решением".

Как сообщал OBOZREVATEL, Беленюка наградили пистолетом и присвоили новое воинское звание.