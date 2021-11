Секс-звезда MMA показала свое лицо после боя на голых кулаках. Видео

Американская девушка-боец смешанных единоборств Перл Гонсалес, которую из-за операции по увеличению груди называют секс-символом MMA, проиграла на турнире Bare Knuckle Fighting Championship 22 (BKFC). Это организация первой начала проводить соревнования по боям на голых кулаках.

Во Флориде 35-летняя уроженка Чикаго единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) уступила соотечественнице Бритен Харт. Спустя некоторое время девушка записала видео для поклонников, в котором поблагодарила всех за поддержку, а также показала последствия драки.

Первый раунд прошел в быстром темпе, где обе спортсменки не боялись идти в рубку, забыв о защитою.

Харт продолжила быть агрессором во втором раунде, прижав Гонсалеса к сетке и нанося ей серию ударов. Перл попыталась контратаковать, но это ей удавалось слабо.

Только в третьем отрезке Гонсалес нащупала свой ритм. Она была немного более расчетливой в нападении, что привело к более чистым ударам и неприятным порезам под левым глазом Харт. Однако для победы этого не хватило

That is a pretty nasty cut under @teambritainhart's eye.#BKFC22 is LIVE on #FITE pic.twitter.com/U0DYEphuzN