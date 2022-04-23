'Считал сочувствующим, а оказался мразью': украинский рекордсмен хочет пожизненного 'бана' для пловца из РФ, поддержавшего Путина

Призер чемпионатов мира по плаванию украинец Андрей Говоров рассказал, что после начала войны требовал самые жесткие санкции для российских спортсменов. А многие сборные готовы были бойкотировать чемпионат мира по водным видам спорта в июне, если к нему допустят атлетов из РФ. Но в итоге добились их отстранения до конца года.

Также в комментарии OBOZREVATEL рекордсмен мира на 50 м баттерфляем рассказал, что раньше поддерживал хорошие отношения с олимпийским чемпионом по плаванию из РФ Евгением Рыловым, пока он не выступил в поддержку Путина на концерте-митинге в Москве. Теперь Андрей будет добиваться его пожизненной дисквалификации.

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"Я лично очень радикален. Называю войну войной. И в спортивной сфере требую самые жесткие санкции для российских спортсменов и невозможность участвовать во всех соревнованиях", – заявил Говоров.

"И мы таки добились того, что Международная федерация плавания (ФИНА) отстранила Россию и всех ее спортсменов до конца года. А это та федерация, которая больше всех была подвержена влиянию России", – отметил пловец.

По словам Андрея, на самом деле Украина публично не говорила, что ее спортсмены не поедут на чемпионат мира-2022. Потому что это решение не было принято. Ведь, несмотря ни на что, украинцы хотят выступать и показывать результаты.

"Понятно, что если бы Россия там была, то это были бы совсем другие действия. А наша задача была, чтобы международное сообщество принимало решение о бойкоте, и нас поддержало очень много стран. Очень многие заявляли, что не поедут на чемпионат мира, если там будет Россия. Среди них, например, Германия и Польша", – рассказал Говоров.

На наше предположение, что выступление титулованного пловца Рылова в поддержку Путина и войны на стадионе в "Лужниках" в Москве упростило задачу по полному отстранению россиян, Андрей заметил, что ранее общался с Евгением и считал его адекватным человеком. Но все оказалось иначе.

"У меня же с ним личные отношения были хорошие до всей этой ситуации. Я считал его понимающим и сочувствующим человеком, а он оказался мразью. И я в своей жизни приложу достаточно усилий, чтобы у этого человека не было спортивного будущего. Потому что, поддержав войну, спортсмен не имеет права участвовать в любом форуме мира. Он должен быть отстранен пожизненно", – считает Говоров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Международная федерация плавания таки наказала Рылова за участие в концерте-митинге в московских "Лужниках" в поддержку Путина. Пловца отстранили на 9 месяцев.

А в Кремле назвали "политизацией спорта" дисквалификацию чемпиона ОИ за участие в "Z-митинге".