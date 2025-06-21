Пророссийским агитатором, которого накануне задержала СБУ оказался Кирилл Стадниченко, сообщает Tribuna.com. Стадниченко работал спортивном журналистом с 1992 года.

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Он писал в "Спортивной газете", освещая теннис, затем работал редактором спортивного отдела в "Економічних вістях" и сотрудничал с УНИАН, а также с сайтами "Телеграф" и "Чемпіон". Летом 2024 года он освещал Олимпиаду в Париже.

В пророссийских телеграм-каналах Стадниченко открыто призывал к ударам по украинским городам и захвату Киева.

Кроме того, он негативно отзывался про украинцев, в одной и публикацией назвав их "хо*ляцким го*ном".

У себя в соцсетях Стадниченко регулярно размещал хвалебные посты в адрес России.

Журналиста задержали, сейчас он находится под стражей. Служба безопасности Украины сообщила ему о подозрении по ряду тяжёлых статей, включая:

– препятствование деятельности ВСУ в особый период,

– оправдание и глорификация вооружённой агрессии РФ,

– публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя.

Наказание предполагает до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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