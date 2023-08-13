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Сборную Украины затопило на ЧМ по гребле, но она под водой доплыла до финиша, став героем турнира. Видео

Максим Иншаков
Другие виды спорта
1 минута
3,2 т.
Сборную Украины затопило на ЧМ по гребле, но она под водой доплыла до финиша, став героем турнира. Видео

Сборная Украины по гребле на лодках "Дракон" стала героями чемпионата мира, который с 4 по 13 августа проходил в Таиланде. Наша команда во время заезда на дистанции 2000 метров в открытом классе смогла добраться до финиша практически под водой.

Видео дня

Для справки: лодка "Дракон" или драгонбот – это большое двадцатиместное каноэ, спереди и сзади украшенное головой и хвостом дракона соответственно. На носу сидит барабанщик и отбивает ритм на большом барабане. Еще один человек на корме управляет лодкой.

Сборную Украины затопило на ЧМ по гребле, но она под водой доплыла до финиша, став героем турнира. Видео

Когда до финишной черты оставалось метров 200 волна от соседнего судна затопило "дракон" украинцев и тот начал идти ко дну.

"Желто-синие" не растерялись и продолжили грести, финишировав шестыми уже на затопленной лодке.

Все зрители и команды соперников устроили сборной Украины настоящие овации.

Сборную Украины затопило на ЧМ по гребле, но она под водой доплыла до финиша, став героем турнира. Видео
Сборную Украины затопило на ЧМ по гребле, но она под водой доплыла до финиша, став героем турнира. Видео

Видео триумфа силы воли украинских гребцов стало вирусным в интернете. В комментариях подписчики восхищаются силой воли наших соотечественников.

Сборную Украины затопило на ЧМ по гребле, но она под водой доплыла до финиша, став героем турнира. Видео

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