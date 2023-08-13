Сборную Украины затопило на ЧМ по гребле, но она под водой доплыла до финиша, став героем турнира. Видео
Сборная Украины по гребле на лодках "Дракон" стала героями чемпионата мира, который с 4 по 13 августа проходил в Таиланде. Наша команда во время заезда на дистанции 2000 метров в открытом классе смогла добраться до финиша практически под водой.
Для справки: лодка "Дракон" или драгонбот – это большое двадцатиместное каноэ, спереди и сзади украшенное головой и хвостом дракона соответственно. На носу сидит барабанщик и отбивает ритм на большом барабане. Еще один человек на корме управляет лодкой.
Когда до финишной черты оставалось метров 200 волна от соседнего судна затопило "дракон" украинцев и тот начал идти ко дну.
"Желто-синие" не растерялись и продолжили грести, финишировав шестыми уже на затопленной лодке.
Все зрители и команды соперников устроили сборной Украины настоящие овации.
Видео триумфа силы воли украинских гребцов стало вирусным в интернете. В комментариях подписчики восхищаются силой воли наших соотечественников.
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