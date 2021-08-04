Сборную России освистали на пустой арене на Олимпиаде-2020. Видео

Женскую сборную России по волейболу освистали во время матча Олимпиады-2020 против команды Бразилии. Инцидент случился в четвертьфинале на волейбольной арене "Ариаке" в Токио.

Из-за коронавирусных ограничений все соревнования на Играх в Японии проходят без зрителей, однако члены официальных делегаций имеют право посещать поединки.

Несколько сотрудников сборной Бразилии получили места в первых рядах и в решающем сете сопровождали подачи россиянок свистом и гулом. Отметим, что по правилам официальным лицам, присутствующим на ОИ-2020, разрешается лишь хлопать.

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Сам матч завершился поражением россиянок со счетом 1:3. Несмотря на выигранный стартовый сет, Россия не смогла на равных побороться с фаворитками. В полуфинале Бразилия сразится с Южной Кореей. Второй полуфинал: Сербия - США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинских синхронисток Марту Федину и Анастасию Савчук перепутали с представительницами России на церемонии награждения на Олимпийских играх-2020. В тот момент, когда на пьедестал почета поднимались наши обладательницы бронзовых наград, диктор объявила: "Бронзовые медали. Олимпийский комитет России".