Сборной Украины отдали место дисквалифицированной России на чемпионат мира по волейболу-2022

Мужская сборная Украины по волейболу займет место сборной России на чемпионате мира-2022, сообщает пресс-служба Украинской федерации волейбола (УФВ). Мундиаль должен пройти с 26 августа по 11 сентября по предварительной информации – в Польше и Словении.

Изначально мировое первенство должно было состояться в России, однако 1 марта из-за нападения на Украину, Международная федерация волейбола (FIVB) отобрало у РФ право принимать ЧМ. Также была дисквалифицирована и сборная России.

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В письме от FIVB, которое получила УФВ сообщается, что жеребьевка заново проходить не будет и Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером.

В сентябре 2021 года мужской сборной Украины для попадания на чемпионат мира-2022 не хватило одного лицензионного места.

Вместе с Украиной на чемпионате мира-2022 сыграют сборные Пуэрто-Рико, Туниса и Сербии.

Для нашей страны это станет вторым чемпионатом мира в истории. В 1998 году украинцы заняли 9-12 место.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году Украина выступила на чемпионате Европы по волейболу, где вышла в 1/8 финала. В матче за четвертьфинал "желто-синие" уступили именно России в четырех сетах.

Фанаты, собравшиеся в польском Гданьск поддержать сборную Украину по волейболу, устроили акцию протеста перед началом этой игры. В то время, когда на арене начал звучать гимн России, украинские болельщики демонстративно повернулись к площадке спиной.