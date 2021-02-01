Сборная Украины забила 10 голов и с разгрома начала отбор на Евро-2022 по футзалу

Сборная Украины одержала разгромную победу над Албанией на старте отборочного турнира на чемпионат Европы 2022 года по футзалу со счетом 10:3.

Подопечные Александра Косенко с самого начала встречи были нацелены на атаку и отличились уже на первой минуте благодаря точному удару Михаила Зварича. Вскоре наши соотечественники удвоили преимущество, но позволили соперникам забить два гола в середине первого тайма.

После перерыва украинцы уже не давали албанцам шанс на возможный камбэк и спокойно заработали три очка в таблицу. Зварич записал на свой счет хет-трик, а Артем Фаренюк и Сергей Малышко – по дублю.

Албания – Украина 3:10

Голы: Мейзини, 10, Брахими, 13, Карая, 34 – Зварич, 1, 15, 27, Шотурма, 6, Белоцерковец, 12, Фаренюк, 19, 26, Н.Грицына, 23, Малышко, 36, 39

Албания: Да Силва – А. Брахими, Мейзини, Селманай, Крюэзиу – Ррапи, Гаши, А. Шкодра, Карая, Рамадани, Незири, Реджепай, Каца, Шк. Брахими

Украина: Ципун (Савенко) – Микитюк, Шотурма, Белоцерковец, Зварич – Сухов, Малышко, Еремин, Н. Грицина, Королишин, Журба, Фаренюк, Кузь

Наша сборная занимает второе место в группе с тремя очками после одного матча. Хорватия лидирует с шестью пунктами, но сыграла на один поединок больше.

На Евро-2022, которое пройдет с 9 января по 6 февраля, автоматически попадут все победители групп, а также шесть лучших вторых команд. Два худших вторых места разыграют путевку на турнир между собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент из украинского футзала собрал миллионы просмотров по всему миру.