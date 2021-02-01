Сборная Украины забила 10 голов и с разгрома начала отбор на Евро-2022 по футзалу

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
4,7 т.
Сборная Украины по футзалу

Сборная Украины одержала разгромную победу над Албанией на старте отборочного турнира на чемпионат Европы 2022 года по футзалу со счетом 10:3.

Подопечные Александра Косенко с самого начала встречи были нацелены на атаку и отличились уже на первой минуте благодаря точному удару Михаила Зварича. Вскоре наши соотечественники удвоили преимущество, но позволили соперникам забить два гола в середине первого тайма.

После перерыва украинцы уже не давали албанцам шанс на возможный камбэк и спокойно заработали три очка в таблицу. Зварич записал на свой счет хет-трик, а Артем Фаренюк и Сергей Малышко – по дублю.

Албания – Украина 3:10

Голы: Мейзини, 10, Брахими, 13, Карая, 34 – Зварич, 1, 15, 27, Шотурма, 6, Белоцерковец, 12, Фаренюк, 19, 26, Н.Грицына, 23, Малышко, 36, 39

Албания: Да Силва – А. Брахими, Мейзини, Селманай, Крюэзиу – Ррапи, Гаши, А. Шкодра, Карая, Рамадани, Незири, Реджепай, Каца, Шк. Брахими

Украина: Ципун (Савенко) – Микитюк, Шотурма, Белоцерковец, Зварич – Сухов, Малышко, Еремин, Н. Грицина, Королишин, Журба, Фаренюк, Кузь

Наша сборная занимает второе место в группе с тремя очками после одного матча. Хорватия лидирует с шестью пунктами, но сыграла на один поединок больше.

Украина идет на втором месте

На Евро-2022, которое пройдет с 9 января по 6 февраля, автоматически попадут все победители групп, а также шесть лучших вторых команд. Два худших вторых места разыграют путевку на турнир между собой.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент из украинского футзала собрал миллионы просмотров по всему миру.

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