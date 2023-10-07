Сборная Украины по волейболу добыла победу в квалификации на Олимпиаду-2024, но потеряла шанс на прямую путевку

Мужская сборная Украины по волейболу в 5-м туре квалификации на Олимпийские игры-2024 победила команду Катара. Поединок в Бразилии завершился со счетом 3:1 (25:22, 27:29, 26:24, 25:22).

Матч складывался для подопечных Угиса Крастиньша неудачно. Катар с первых минут захватил инициативу, оформив рывок 5:1. Половину сета украинцы были в роли догоняющих, лишь на 28-м розыгрыше сравняв счет (14:14). Равная борьба шла до последнего розыгрыша, где увереннее проявили себя наши соотечественники.

Видео дня

Вторая партия оказалась зеркальным отображением первой. Уже Украина лидировала в дебюте, но растеряла свое преимущество, отдав победу катарцам.

После этого сборная Украины сконцентрировалась и не дала сопернику не единого шанса, выиграв третий и четвертый сеты.

Для "желто-синих" это стало 2-й победой на турнире, однако после поражения Германии от Чехии, наши соотечественники потеряли математические шансы занять второе место в группе, дающее право сыграть на ОИ-2024.

В то же время Украина, занимающая в мире 16-е место, может отобраться на Игры по своему рейтингу. Чобы улучшить свои шансы на это, украинским волейболистам необходимо побеждать в двух следующих матчах квалификации против Чехии и Германии.

Проходная позиция попадания на Игры в Париж будет определена после завершения текущего олимпийского квалификационного турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!