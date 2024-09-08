Сборная России 'устроила бунт' и отказалась ехать в Италию и Испанию на Кубок мира по гребному слалому

Россияне отказались выступать на ближайших этапах Кубка мира по гребному слалому в Италии и Испании, сообщил главный тренер сборной России Максим Образцов. Этап состоятся в Ивреа с 12 по 15 сентября и в Ла Сеу с 19 по 22 сентября.

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"Мы приняли решение не ехать на эти турниры. Пришлось бы решать серьезные вопросы с логистикой, да и в получении въездных виз могли бы возникнуть проблемы. Тем более что у нас уже есть неудачный опыт с заявкой на июльское первенство мира в Словакии", – сказал тренер в интервью ТАСС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сборную России по гребле не пустили на квалификационный турнир Олимпиады-2024 по гребному слалому, который прошел с 7 по 9 июня в Праге (Чехия). По словам Образцова, все решил опрос стран-участниц касательно возможности участия российских спортсменов, который провела Международная федерация каноэ перед турниром.

2 апреля стало известно, что российские гребцы отказались от участия в Олимпийских играх в Париже и не выступили в квалификационных соревнованиях к Играм-2024. При этом МОК допустил россиян, прошедших квалификацию, к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

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