Saut Hermès в Париже: украинцы завоевали бронзу на престижном турнире по конному спорту

Во время командных соревнований категории U25 на одном из самых престижных международных турниров по конному спорту Saut Hermès au Grand Palais CSI 5*, украинская команда в составе Анастасии Бондаревой и Николая Пилипейко заняла третье место.

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Об этом сообщила Украинская федерация конного спорта.

Наши спортсмены уступили сильным сборным Бельгии (1-е место) и Великобритании (2-е место), продемонстрировав высокий уровень подготовки и командного взаимодействия.

Поздравляем наших всадников с наградой! Этот результат – свидетельство высокого уровня подготовки спортсменов и профессионального подхода к тренировочному процессу. Значительную поддержку в организации поездки и подготовки команды оказала Украинская федерация конного спорта.

Saut Hermès – это событие мирового масштаба, которое собирает сильнейших спортсменов, тренеров и зрителей со всего мира. Турнир проходит под крышей культового Grand Palais Éphémère, и считается одним из самых элегантных мероприятий в мире конного спорта.

Двигаемся вперед и дальше представляем Украину на мировом уровне.