Самый скандальный бой в истории ММА! Двое профессиональных бойцов-мужчин за несколько секунд отлупили трех Instagram-моделей женского пола. Видео

Турнир по смешанным единоборствам в Румынии вызвал бурю возмущение в интернете после того, как в нем приняли участие два бойца-мужчины (Костика Присекару и Себастьян Рекину) и три женщины. Межгендерный бой был организован Real Xtreme Fighting (RXF), а женская команда состояла из местных знаменитостей социальных сетей, как Алисия Бонита, Дениса Костеа и Мария Адриана.

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В необычном поединке женщины-бойцы были одеты в защитные шлемы, в то время как их коллеги-мужчины соревновались без такой экипировки. Соревнование, включавшее в себя полноконтактный бой с ударами ногами и руками, вызвало широкую критику в социальных сетях. В комментариях случившееся уже успели окрестить самым скандальным боем в истории ММА.

Бонита, которая также создает контент на OnlyFans, вошла в клетку вместе со своими товарищами по команде, одетыми в белое.

Трио исполнило хореографический танец, танцуя перед камерами, прежде чем начался бой.

В ходе поединка обе стороны попытались обмениваться ударами ногами и руками, однако преимущество мужчин было абсолютным.

Мужской дуэт победил, причем Присекару и Рекину нокаутировали соперниц. В один из особенно напряженных моментов поединка Адриана получила сильный удар ногой в живот. Во время празднования после боя Мария попыталась напасть на Рекину, и ее пришлось удержать сотрудникам службы безопасности.

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