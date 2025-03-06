Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, которого ненавидят российские болельщики, установил рекорд по количеству побед на чемпионатах мира среди мужчин. Сегодня, 6 марта, на ЧМ-2025 в Тронхейме он завоевал 14-е золото в карьере, став победителем в эстафете 4 × 7,5 км в составе сборной Норвегии.

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Клебо вместе с Эриком Валнесом, Мартином Лёвстрёмом Нюэнгетом и Харальдом Эстбергом Амундсеном преодолел дистанцию за 1:08.13,7. Второе место заняла команда Швейцарии, третье – сборная Швеции.

Благодаря этому успеху 29-летний лыжник обошёл по количеству золотых медалей на мировых первенствах своего легендарного соотечественника Петтера Нортуга, у которого осталось 13 побед.

Таким образом, Клебо теперь делит второе место в общем зачёте чемпионатов мира с россиянкой Еленой Вяльбе и норвежкой Терезой Йохауг. Абсолютной рекордсменкой остаётся Марит Бьорген, на счету которой 18 золотых наград.

На ЧМ-2025 Клебо выиграл все пять гонок, в которых участвовал. Впереди остаётся последний старт турнира – масс-старт на 50 км классическим стилем, который состоится 8 марта. Победа в этой гонке позволит норвежцу выйти на единоличное второе место по числу золотых медалей в истории чемпионатов мира.

Российские спортивные СМИ уже предсказуемо поспешили заявить, что рекорд Клебо был бы невозможен, если бы в соревнованиях участвовали отстранённые российские лыжники, в частности Александр Большунов. Однако международные старты продолжаются без них, а норвежец продолжает доминировать в лыжном спорте.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля Клэбо одержал победу в спринте на чемпионате мира в Тронхейме, завоевав четвертое подряд "золото" в этой дисциплине.

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